為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新財劃法削弱中央財源／台鐵軌道安全經費 明年短少29億

    2025/10/30 05:30 記者蔡昀容／台北報導
    交通部長陳世凱表示，由於中央協助地方的力量減少，將擬訂新的捷運工程補助辦法，補助額度要看財政狀況。（記者廖振輝攝）

    交通部長陳世凱表示，由於中央協助地方的力量減少，將擬訂新的捷運工程補助辦法，補助額度要看財政狀況。（記者廖振輝攝）

    財劃法修法之後，中央財源削弱，明年度六都及基隆捷運工程補助短少約三〇八．五億元，有關台鐵「軌道結構安全提升」及「營業所需車輛維修」短少約廿九．五億元。

    6都捷運工程補助少308億

    明年捷運工程補助，交通部原向行政院提報需求三九九億元，但受中央財源因財劃法減少，補助地方政府的能力連帶降低，政院實際核列九〇．五億元，減幅七十七．三％。鐵道局軌道建設計劃原為五〇〇．六億元，也短少二〇〇億元。

    立委魯明哲昨質詢，部分工程已開跑，中央應說明清楚，被砍的預算是緩編或不編？否則與施工廠商契約恐出問題。他並質疑，若有工程沒做，後續影響又該由誰負責。

    交通部長陳世凱回應表示，由於中央協助地方的力量減少，將擬訂新的捷運工程補助辦法，補助額度要看財政狀況。台鐵公司則說，不足處將分年度續編預算。鐵道局長楊正君說，會按原定契約進度走，預算則分年度編列。

    交通部指出，新財劃法使地方統籌分配款大幅增加，捷運屬地方自治範疇，地方應編足經費積極推動。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播