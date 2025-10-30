新財劃法削弱中央財源／台鐵軌道安全經費 明年短少29億

交通部長陳世凱表示，由於中央協助地方的力量減少，將擬訂新的捷運工程補助辦法，補助額度要看財政狀況。（記者廖振輝攝）

財劃法修法之後，中央財源削弱，明年度六都及基隆捷運工程補助短少約三〇八．五億元，有關台鐵「軌道結構安全提升」及「營業所需車輛維修」短少約廿九．五億元。

6都捷運工程補助少308億

明年捷運工程補助，交通部原向行政院提報需求三九九億元，但受中央財源因財劃法減少，補助地方政府的能力連帶降低，政院實際核列九〇．五億元，減幅七十七．三％。鐵道局軌道建設計劃原為五〇〇．六億元，也短少二〇〇億元。

立委魯明哲昨質詢，部分工程已開跑，中央應說明清楚，被砍的預算是緩編或不編？否則與施工廠商契約恐出問題。他並質疑，若有工程沒做，後續影響又該由誰負責。

交通部長陳世凱回應表示，由於中央協助地方的力量減少，將擬訂新的捷運工程補助辦法，補助額度要看財政狀況。台鐵公司則說，不足處將分年度續編預算。鐵道局長楊正君說，會按原定契約進度走，預算則分年度編列。

交通部指出，新財劃法使地方統籌分配款大幅增加，捷運屬地方自治範疇，地方應編足經費積極推動。

