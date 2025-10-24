為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    楊儒門：中市府「冷氣防疫」害慘豬農 防疫不是表演 地方政府不該成為破口

    2025/10/24 05:30 記者陳冠備／彰化報導
    農運人士楊儒門痛批台中市政府怠惰失職，直言「防疫要專業，不要政治。」（資料照）

    農運人士楊儒門痛批台中市政府怠惰失職，直言「防疫要專業，不要政治。」（資料照）

    台中爆發非洲豬瘟疫情，場內一一七頭豬死亡、一九五頭撲殺銷毀，台中市府以掩埋方式處理病死豬，被質疑違反「病豬應火化處理」規定。農運人士「白米炸彈客」楊儒門痛批台中市政府怠惰失職，直言「防疫要專業，不要政治」，更怒斥「地方政府不該成為防疫破口」。

    楊儒門在臉書發文指出，中央早已規定病死豬必須火化處理，這是防疫的基本原則、保護全台農民與產業信任的底線，但是台中市政府「無腦掩埋」，以政治手段掩蓋專業、用蠻橫取代科學，「只會讓病毒更難防、讓農民更焦慮、讓社會更不安」。

    他在貼文中批評，「有人吹冷氣說防疫，有人穿雨鞋在豬舍裡拚命」，暗諷市長盧秀燕忙著參加台中購物節活動，卻忽視第一線防疫人員的辛勞。楊儒門強調，非洲豬瘟防治與後續處置絕非個人之事，而是全民的事，「政府應嚴肅面對，而非把防疫當表演」。

    台灣能成功脫離口蹄疫疫區，是前農業部長陳吉仲親力親為、從豬舍走到國際會議桌換來的成果，如今面對更棘手的非洲豬瘟，台中市農業局以「該做的都已做了」敷衍回應，這種雙手一攤、事不關己的態度，等同抹煞全台多年防疫努力，害慘豬農生計。

    籲中市府專業防疫 守住產業

    他強調，防疫不能被藍綠政治綁架，更不能違背專業程序。「台灣花了二十幾年才擺脫口蹄疫，許多豬農倒閉轉業，如今非洲豬瘟來勢洶洶，市府應積極與中央合作尋求解方，不是消極掩埋了事。」

    楊儒門呼籲，台中市府應拿出誠意與專業，守住產業與全民健康的防線，「不要讓政治的愚蠢，讓現場防疫人員的血與汗都白流。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播