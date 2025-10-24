楊儒門：中市府「冷氣防疫」害慘豬農 防疫不是表演 地方政府不該成為破口

農運人士楊儒門痛批台中市政府怠惰失職，直言「防疫要專業，不要政治。」（資料照）

台中爆發非洲豬瘟疫情，場內一一七頭豬死亡、一九五頭撲殺銷毀，台中市府以掩埋方式處理病死豬，被質疑違反「病豬應火化處理」規定。農運人士「白米炸彈客」楊儒門痛批台中市政府怠惰失職，直言「防疫要專業，不要政治」，更怒斥「地方政府不該成為防疫破口」。

楊儒門在臉書發文指出，中央早已規定病死豬必須火化處理，這是防疫的基本原則、保護全台農民與產業信任的底線，但是台中市政府「無腦掩埋」，以政治手段掩蓋專業、用蠻橫取代科學，「只會讓病毒更難防、讓農民更焦慮、讓社會更不安」。

他在貼文中批評，「有人吹冷氣說防疫，有人穿雨鞋在豬舍裡拚命」，暗諷市長盧秀燕忙著參加台中購物節活動，卻忽視第一線防疫人員的辛勞。楊儒門強調，非洲豬瘟防治與後續處置絕非個人之事，而是全民的事，「政府應嚴肅面對，而非把防疫當表演」。

台灣能成功脫離口蹄疫疫區，是前農業部長陳吉仲親力親為、從豬舍走到國際會議桌換來的成果，如今面對更棘手的非洲豬瘟，台中市農業局以「該做的都已做了」敷衍回應，這種雙手一攤、事不關己的態度，等同抹煞全台多年防疫努力，害慘豬農生計。

籲中市府專業防疫 守住產業

他強調，防疫不能被藍綠政治綁架，更不能違背專業程序。「台灣花了二十幾年才擺脫口蹄疫，許多豬農倒閉轉業，如今非洲豬瘟來勢洶洶，市府應積極與中央合作尋求解方，不是消極掩埋了事。」

楊儒門呼籲，台中市府應拿出誠意與專業，守住產業與全民健康的防線，「不要讓政治的愚蠢，讓現場防疫人員的血與汗都白流。」

