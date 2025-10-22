雨神降臨 北市三區單日破500毫米／3日累積降雨量破千毫米都在北市 雙北連日撤離逾1600人

蘇澳鎮公所昨天凌晨連夜撤離永樂及永春里列冊警戒戶。（蘇澳鎮公所提供）

受到東北季風、風神颱風外圍環流和低壓帶多重因素影響，昨日雨炸雙北，霸榜日雨量前十名，其中北市士林、北投山區、南港單日更破五百毫米，而三日累積雨量前四名不僅破千毫米，且都在北市，雙北山區連日撤離共逾一六〇〇人。

中央氣象署表示，大台北地區今日仍會有破五百毫米、超大豪雨等級的降雨，包含雙北山區及宜蘭山區，桃竹山區也會有持續性降雨，民眾要多加小心。

中央氣象署統計，近二日（廿至廿一日晚間六點）累積雨量前五名都在北市，市府災害防救辦公室表示，至昨晚六時，兩日來士林、內湖、南港、文山區共撤離七十九人；新北市截至昨天晚上七點，共受理一四五件災情通報，連日陸續從石碇、平溪、汐止等山區撤離一五二三人，以策安全。

宜蘭蘇澳連夜撤離40多人

宜蘭縣是昨天全台唯一全縣放豪雨假的縣市，由於風雨加大，蘇澳鎮永樂及永春里凌晨進入土石流紅色警戒，四十多居民在睡夢中被叫醒連夜撤離，讓許多人回憶起二〇一〇年十月廿一日梅姬颱風造成蘇澳百年來最慘重的水患災情，當時蘇澳部分地區水淹一層樓高，蘇花公路中國籍遊客搭乘的遊覽車被落石擊中落海，還有蘇澳白雲寺土石流，共造成卅八人罹難。

代理縣長林茂盛解釋，風神颱風路徑，與十五年前的梅姬颱風很類似，降雨量相當可觀，基於安全考量，決定全縣停班停課。

氣象署預報員官欣平表示，這兩天降雨以迎風面地區最顯著，從桃園以北到宜蘭為主，其中以台北市山區擎天崗雨量最多，未來大台北山區、宜蘭山區降雨量更可達一一〇〇毫米以上。

雨勢最快週五晚上趨緩

官欣平表示，雖然「風神」颱風遠離台灣了，但是在台灣東北方海面有一個很小的低壓環流，它帶來海面上暖濕水氣並和東北季風冷空氣交會，雨勢預計到廿四日晚上或廿五日白天才會趨緩。

豪雨持續，農業部農村水保署昨發布最新土石流與大規模崩塌警戒預報，土石流紅色警戒增至五十九條，主要分布在台北士林區、宜蘭南澳鄉與蘇澳鎮，新北三芝、淡水、深坑、雙溪、汐止、石碇、平溪等地區。農村水保署表示，依「災防法」，地方政府應針對紅色警戒區域勸告或強制撤離並安置當地居民，黃色警戒區域則應進行疏散避難勸告。

