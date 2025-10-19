北台灣轉濕涼 日夜溫差近10度

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

本週北部及東北部感受濕涼，其他地區早晚亦涼，東半部要留意大雨及豪雨。中央氣象署預報，風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應將帶來顯著雨勢，週一及週二基隆北海岸、宜蘭地區及北花蓮山區降雨預報「紫爆」，民眾要注意局部豪雨以上等級降雨。

宜蘭、北花蓮山區 降雨預報紫爆

預報員林定宜表示，風神預計今天穿過呂宋島，明後天抵南海，不會直接侵襲台灣，但其外圍環流與東北季風共伴效應下，台灣將有明顯雨勢，桃園以北、花東、恆春半島局部大雨，基隆北海岸、大台北山區、東北部地區局部豪雨。

北部山區 明起有大雨或豪雨

週一及週二水氣再增，桃園以北、宜花地區、北部山區局部大雨或豪雨，其中基隆北海岸、東北部地區、東部山區恐達豪雨以上等級降雨。

週三及週四共伴效應減弱，但台灣仍受東北季風及低壓帶影響，水氣仍多。林定宜指出，週三基隆北海岸、東北部地區及新竹以北山區大雨或豪雨，週四基隆北海岸、東北部地區、大台北、東部山區有大雨或豪雨機會。週五及週六，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨或豪雨，北部山區、花東有局部大雨。兩馬小三通今日停航，東引與莒光聯外交通恐將中斷至少三天。

本週降溫明顯，林定宜分析，北部及東北部將降溫八至十度，感受最明顯，週一至週三最涼可至廿一、廿二度。週四之後溫度稍回升，但北部、東半部不超過卅度，中南部可達卅三度，但日夜溫差大，差距可達八、九度。

東北季風今晚增強，開始變天。中央氣象署表示，各地開始起風並降溫，北宜花雨勢顯著。（氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

