桃市機捷A7區外新闢道路 走地下護古蹟

「桃園機場捷運A7站區外道路新闢工程」開工動土典禮。（記者陳璟民攝）

管冪工法穿越歷史建築協和磚廠下方 八卦磚窯及煙囪H型鋼構支撐

內政部國土管理署補助桃園市政府辦理「桃園機場捷運A7站區外道路新闢工程」，昨天開工動土，將把龜山區文學路打通延伸至文化一路口，長約三百公尺，設計雙向各一車道，並採管冪工法開挖隧道，穿越市定歷史建築「樟腦寮協和磚廠」下方，八卦磚窯及煙囪設H型鋼構支撐保護，目標二〇二九年上半年完工通車，健全區域道路系統，紓解龜山、林口地區交通瓶頸。

打通龜山區文學路至文化一路

文學路延伸段的開闢，攸關A7合宜住宅、華亞科技園區、郵政物流園區的聯外便利性，歷經招標不順、變更設計等波折，昨由市長張善政、內政部政務次長董建宏主持開工動土典禮，並上香獻供祝禱施工平順利。

張善政表示，此路原規劃高架橋梁從磚廠旁通過，但煙囪搖搖欲墜，可能要截斷一半，為保存文資，調整從磚廠下通過，工程複雜度增加，採管冪工法開挖隧道克服，工期三年半，感謝國土署支持絕大部分經費。

工程複雜變更設計 昨開工動土

董建宏說，市府利用新的工程技術，保存珍貴的磚窯文化遺跡，讓民眾了解先民生活及昔日地方產業，也感謝市府配合內政部推動社會住宅，尤其賴清德總統念茲在茲的「婚育宅」，今年要興建一千戶，桃園市佔有相當大的比例，能幫助青年朋友結婚、生子有好的生活環境。

總經費6.4億 拚2029年上半年通車

市府新建工程處簡報，工程總經費六億四千萬元，國土署補助六億七五一萬元，市府負擔三千三百萬元，新闢東西向道路長約三百公尺、寬廿公尺，含長四十公尺、寬八．五公尺的地下化路段，配置雙向各一車道、人行步道、排水系統、路燈，還將電力、電信管線地下化，並施作樂善一路至文學路的南北向景觀步道，長一〇一公尺、寬八公尺。

市府工務局官員表示，樂善一路有向北銜接到牛角坡路的需求，該局另案辦理「樂善一路打通工程」都市計畫個案變更中，後續爭取中央補助開闢，完善地區路網。

「桃園機場捷運A7站區外道路新闢工程」開工，圖為工程範圍與內容示意圖。（桃園市新工處提供）

