    退休副教授當代理教師 洪久惠獲獎

    2025/10/12 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣番路鄉柿子年產量4000公噸，但加工量能不足，目前僅能處理總產量的3％，圖為番路鄉農會製作柿餅。（記者蔡宗勳攝）

    曾在私立大同技術學院任職副教授的洪久惠，三年前退休後到嘉義縣阿里山鄉十字國小擔任代理教師，用同理心包容、陪伴孩子，引導情緒不佳、學習低落的學生學習，獲得「教育部友善校園—傑出導師」，全國僅四位國小教師獲獎，洪久惠也是嘉義縣第一位獲此榮譽的國小教師。

    任教阿里山十字國小

    洪久惠是留美企管碩士，回國任教於大同技術學院，退休後到十字國小擔任代理教師，發現偏鄉家庭支持度不足，孩子往往因家庭變故、親子關係疏離、教育資源缺乏等因素，出現沒有自信、情緒管控不佳、排斥抗拒的心態，影響同儕關係及師生互動，學習低落。

    獲傑出導師 全國僅四位

    洪久惠以一對一教學輔導，了解孩子的家庭背景、個性、特殊行為背後的原因，耐心與孩子對話，引導學生步向正軌，成績明顯進步，提升學習氛圍。

    洪久惠表示，自己不是「很厲害」的老師，而是「最幸運」的老師，一路上有孩子的笑容、校長及家長支持，希望透過獲獎讓偏鄉教育被更多人看見。

    阿里山鄉十字國小代理教師洪久惠（左一）與學生相處融洽。（嘉義縣府提供）

    阿里山鄉十字國小代理教師洪久惠（左一）與學生相處融洽。（嘉義縣府提供）

