雲林首座美術館 確定落腳斗六

雲林縣無大型專屬美術展覽場館，縣府於三年前籌備興建美術館，原規劃在虎尾高鐵特定區。縣府表示，考量平衡山海線發展，確定美術館將落腳斗六市，目前考量社口水岸藝術園區或機二八兩處，預估年底前將完成可行性評估。

看好社口水岸藝術園區、機28兩處

雲林縣文觀處長陳璧君表示，縣府現有展示空間有文觀處展覽館約三四一坪、北港文化中心二一〇坪，但近年來縣內藝文展覽活動蓬勃發展，展出空間明顯不足，加上目前缺乏文物典藏空間，二〇二二年起籌備新建縣立美術館。

縣長張麗善指出，經過多方評估，考量虎尾將新建圖書總館等大型建設，為平衡山海線發展，美術館確定落腳斗六，目前正在進行地點評估中，盼讓斗六未來有新的藝文風貌。

陳璧君說，目前初步規劃美術館占地約二至二．五公頃，包含文物典藏空間、美術圖書館、多功能講堂，也計畫導入智慧科技設備，讓民眾感受到沉浸式藝術體驗，粗估工程總經費約十億元。目前文觀處旁的機關用地「機二八」是選項外，斗六市公所為爭取美術館設立，也提供社口藝術水岸園區土地，不過新建美術館地點還需評估，預計年底前完成兩處可行性評估。

預估年底前完成可行性評估

陳璧君指出，不論擇定那一處館址，都位在斗六市大學路上，鄰近有文化中心、表演廳、雲林科技大學、美術館等，將成為斗六藝文廊帶，猶如台北市仁愛路，此外為籌設美術館，縣府曾到法國、荷蘭等地取經，盼打造新穎、現代的外觀，因此不排除國際競標，打造台版「日本廣島下瀨美術館」。

