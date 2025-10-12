為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雲林首座美術館 確定落腳斗六

    2025/10/12 05:30 記者李文德／雲林報導

    雲林縣無大型專屬美術展覽場館，縣府於三年前籌備興建美術館，原規劃在虎尾高鐵特定區。縣府表示，考量平衡山海線發展，確定美術館將落腳斗六市，目前考量社口水岸藝術園區或機二八兩處，預估年底前將完成可行性評估。

    看好社口水岸藝術園區、機28兩處

    雲林縣文觀處長陳璧君表示，縣府現有展示空間有文觀處展覽館約三四一坪、北港文化中心二一〇坪，但近年來縣內藝文展覽活動蓬勃發展，展出空間明顯不足，加上目前缺乏文物典藏空間，二〇二二年起籌備新建縣立美術館。

    縣長張麗善指出，經過多方評估，考量虎尾將新建圖書總館等大型建設，為平衡山海線發展，美術館確定落腳斗六，目前正在進行地點評估中，盼讓斗六未來有新的藝文風貌。

    陳璧君說，目前初步規劃美術館占地約二至二．五公頃，包含文物典藏空間、美術圖書館、多功能講堂，也計畫導入智慧科技設備，讓民眾感受到沉浸式藝術體驗，粗估工程總經費約十億元。目前文觀處旁的機關用地「機二八」是選項外，斗六市公所為爭取美術館設立，也提供社口藝術水岸園區土地，不過新建美術館地點還需評估，預計年底前完成兩處可行性評估。

    預估年底前完成可行性評估

    陳璧君指出，不論擇定那一處館址，都位在斗六市大學路上，鄰近有文化中心、表演廳、雲林科技大學、美術館等，將成為斗六藝文廊帶，猶如台北市仁愛路，此外為籌設美術館，縣府曾到法國、荷蘭等地取經，盼打造新穎、現代的外觀，因此不排除國際競標，打造台版「日本廣島下瀨美術館」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播