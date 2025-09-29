為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    親子秋遊 嘉縣推21條友善步道

    2025/09/29 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    「特富野古道」被譽為全台最美林鐵步道，讓人彷彿走入如夢般的迷霧森林。 （嘉義縣政府提供）

    「特富野古道」被譽為全台最美林鐵步道，讓人彷彿走入如夢般的迷霧森林。 （嘉義縣政府提供）

    秋高氣爽，嘉義縣精挑細選出廿一條「步入嘉境」親子友善步道及主題路線，歡迎大家來親近山林，其中阿里山鄉推出四條親子遊步道，最熱門的「水山療癒步道」漫步其中不僅可感受阿里山林業鐵道文化的獨特魅力，更可近距離一睹樹齡超過千年的水山巨木。

    體驗高山景致到鐵道風情

    縣府文化觀光局長徐佩鈴表示，阿里山四條親子步道，帶你體驗高山景致到鐵道人文風情，兼具自然之美與歷史記憶。位於阿里山國家森林遊樂區的「水山療癒步道」，以靜謐幽境與巨木景觀吸引旅人造訪，沿途林蔭蓊鬱，漫步其中可感受林鐵風情，更可近距離一睹千年水山巨木。

    「特富野古道」則被譽為全台最美的林鐵步道，也是高人氣必訪步道，平緩易行，漫步於高聳林木間雲霧繚繞，讓人彷彿走入如夢般的迷霧森林，林道景致幽靜唯美。

    樂野村「迷糊步道」又稱「米洋溪步道」，因蜿蜒米洋溪畔，鄒族人取米、湖（底）字的諧音命名，迷糊步道竹林涼蔭、小橋流水潺潺，雲霧飄來時更顯唯美，漫步其中通體舒暢。附近的「頂湖步道」是條環狀路線，沿途可欣賞高聳杉木林、翠綠孟宗竹林及茶園美景，山嵐縈繞在層層山巒間，景致迷人，還有天然原始林棧道與罕見的生痕化石。

    徐佩鈴提醒，秋季午後往往會下雨，民眾上下山及行走步道請多注意安全，建議出發前查看天氣預報，如遇大雨切勿強行上山。

