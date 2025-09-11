竹市護城河3棵老樹 竟枯成危木移除

新竹市護城河有3棵老樹生病枯萎成危木。（記者洪美秀攝）

2025/09/11 05:30

市中心綠地老樹移除 市民不捨

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市護城河畔是市民休閒散步的場域之一，近期發生老樹枯萎成危木，恐影響市民安危。市議員廖子齊接獲陳情指出，護城河畔有三棵樹木嚴重枯萎，經市府請樹醫檢查確認樹幹因白蟻或腐朽菌危害導致中空、乾枯，已列為危木，近期將移除。三棵老樹包括銀樺樹及兩棵榔榆樹，此次枯萎成危木，讓市民很不捨。籲市府全面檢測樹木狀況，不要等樹木病入膏肓無法挽救就只能砍掉移除。

白蟻或腐朽菌危害致中空

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心（簡稱公管中心）表示，日前已邀請樹醫師進行檢測，並列為危木，且已錄案會儘速移除，確保民眾公共安全。未來會持續監測護城河及風景區等處樹木健康狀況，加強巡檢回報及防治，以維護城河城市景觀。

議員籲市府全面檢測樹木狀況

廖子齊說，白蟻危害屬長期隱患，防治不應等到樹木出現空心、斷裂才補救，建議納入市府例行維護及定期防治制度。尤其腐朽菌具傳染性，能透過孢子或根部接觸傳播，若初期即刻處理仍可控制，市府在樹木已嚴重枯死後才介入，顯示監測機制不足，恐讓護城河綠帶景觀與市民安全陷入持續危機。

廖子齊說，短時間內發生多株樹木枯萎，已非單一問題，籲市府針對護城河樹木進行全面檢測與土壤檢驗，且需建立白蟻定期防治與腐朽菌早期監測制度，並須公布補植與後續養護計畫。護城河是市中心重要的歷史景觀與公共綠地，市府若僅止於「移除」而無積極作為，等同讓護城河逐步失去綠蔭功能與文化價值。

樹醫檢查確認樹幹因白蟻或腐朽菌危害導致中空、乾枯。（記者洪美秀攝）

