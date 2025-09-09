「宜蘭好行」3日券 遊17處風景區免門票

持TPASS「宜蘭好行」3日券，可免門票暢遊宜縣17處風景區，圖為冬山河生態綠洲。（宜縣府提供）

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣為擴充TPASS使用，年初推出暢遊宜蘭「宜蘭好行」二九九元三日券；縣議員黃惠慈建議，應串聯觀光景點提供優惠入園，提升觀光效益。縣府表示，經研議，持「宜蘭好行」三日券者，於使用期限內，全縣十七處縣管風景區皆可免票入園，即日起公告生效。

蘭博參觀特展買一送一

黃惠慈指出，韓國的「釜山通行證」類似「宜蘭好行」三日券，但韓國不只是交通券，而是結合釜山三十多個景點與一百多個餐飲、購物等，都享有免門票或優惠折扣，建議縣府「宜蘭好行」應串聯縣內觀光景點提供優惠，提高三日券購買意願，讓大眾運輸使用率更高。

縣府交通處表示，「宜蘭好行三日券」屬於即買即用票券，可連續使用七十二小時，無限次搭乘國五與縣內客運、台鐵深澳線及平溪線等，販售對象主要為到宜縣進行短期旅遊者，目前每月售量約一八○○張。

民代建議結合商家優惠

縣府工旅處也認為，「宜蘭好行三日券」可串聯宜縣各大景點，提供免票入園服務，增加整體觀光效益，宜蘭縣有十七處縣管風景區，持三日券者都可免費進場，暢遊全縣景區，蘭陽博物館也提供參觀特展買一送一優惠，票券期限內皆能有效使用。

黃惠慈說，不只是縣管風景區，宜蘭美術館、宜蘭設治紀念館、傳藝中心、太平山風景區等，都可以嘗試結合，商家優惠也可以努力看看，提升宜蘭整體觀光效益；縣府表示，會持續精進研議評估。

另外，縣府為提升公共運輸購票便利性，在礁溪轉運站、宜蘭轉運站及羅東轉運設置「宜蘭TPASS三合一票證自助售票機」，昨天啟用。

