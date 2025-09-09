為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「宜蘭好行」3日券 遊17處風景區免門票

    持TPASS「宜蘭好行」3日券，可免門票暢遊宜縣17處風景區，圖為冬山河生態綠洲。（宜縣府提供）

    持TPASS「宜蘭好行」3日券，可免門票暢遊宜縣17處風景區，圖為冬山河生態綠洲。（宜縣府提供）

    2025/09/09 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣為擴充TPASS使用，年初推出暢遊宜蘭「宜蘭好行」二九九元三日券；縣議員黃惠慈建議，應串聯觀光景點提供優惠入園，提升觀光效益。縣府表示，經研議，持「宜蘭好行」三日券者，於使用期限內，全縣十七處縣管風景區皆可免票入園，即日起公告生效。

    蘭博參觀特展買一送一

    黃惠慈指出，韓國的「釜山通行證」類似「宜蘭好行」三日券，但韓國不只是交通券，而是結合釜山三十多個景點與一百多個餐飲、購物等，都享有免門票或優惠折扣，建議縣府「宜蘭好行」應串聯縣內觀光景點提供優惠，提高三日券購買意願，讓大眾運輸使用率更高。

    縣府交通處表示，「宜蘭好行三日券」屬於即買即用票券，可連續使用七十二小時，無限次搭乘國五與縣內客運、台鐵深澳線及平溪線等，販售對象主要為到宜縣進行短期旅遊者，目前每月售量約一八○○張。

    民代建議結合商家優惠

    縣府工旅處也認為，「宜蘭好行三日券」可串聯宜縣各大景點，提供免票入園服務，增加整體觀光效益，宜蘭縣有十七處縣管風景區，持三日券者都可免費進場，暢遊全縣景區，蘭陽博物館也提供參觀特展買一送一優惠，票券期限內皆能有效使用。

    黃惠慈說，不只是縣管風景區，宜蘭美術館、宜蘭設治紀念館、傳藝中心、太平山風景區等，都可以嘗試結合，商家優惠也可以努力看看，提升宜蘭整體觀光效益；縣府表示，會持續精進研議評估。

    另外，縣府為提升公共運輸購票便利性，在礁溪轉運站、宜蘭轉運站及羅東轉運設置「宜蘭TPASS三合一票證自助售票機」，昨天啟用。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播