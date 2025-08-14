10天後可採收 斗六文旦農加強護果

斗六文旦即將進入採收，憂心楊柳颱風造成落果，果農以竹竿加固。（記者黃淑莉攝）

2025/08/14 05:30

〔記者黃淑莉、吳俊鋒／綜合報導〕楊柳颱風來襲，雲林斗六文旦再過十天進入採收期，台南歸仁釋迦正值產季，果農憂心心血泡湯，昨天趁沒有風雨時加強防颱工作及搶收，另有菜農搶收蔬菜、蚵農搶收蚵串，希望能減少損失。

文旦農鄭彥甫表示，文旦果樹最怕泡水，果園排水很重要，雖地下都埋有暗管排水，目前文旦果實灌漿完成重量很重，若風勢強勁一拉扯掉果率會很高，希望能安全挺過這次楊柳颱風。

請繼續往下閱讀...

斗六市農會總幹事張喬復說，文旦一年只收一次，果農辛苦一整年就等收成，從丹娜絲、連續豪雨到這次楊柳颱風，所有文旦農的心都「剉累等」望天祈求。

雲林縣長張麗善昨天到斗六文旦果園了解防颱狀況，張麗善指出，雲林果農很有防災經驗，在水土保持、排水系統與防風措施，都已經做好準備，祈禱老天爺體恤農民整年辛苦，讓文旦能順利收成。

歸仁釋迦產量剩3成 加緊採收

歸仁區農會理事長楊宗禮說，當地的釋迦栽培集中在崙頂里，面積約六十公頃，以「大目仔」品種為主，今年開春後仍偏冷，氣候因素造成結果率欠佳，七月份再遭遇「丹娜絲」颱風與西南氣流豪雨的接連影響，產量僅剩以往的三成，如今又有楊柳來襲，祈求老天爺能高抬貴手，「不要全部都收走」。

農民徐忠福無奈地指出，釋迦要在七、八分熟的時候才能摘採，否則會嚴重影響果肉口感，今年收成一波三折，希望楊柳颱風不要致災，以減少損失；由於昨仍有客戶訂單，清晨就趕緊與妻兒上工，分級後趕緊出貨。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法