為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    10天後可採收 斗六文旦農加強護果

    斗六文旦即將進入採收，憂心楊柳颱風造成落果，果農以竹竿加固。（記者黃淑莉攝）

    斗六文旦即將進入採收，憂心楊柳颱風造成落果，果農以竹竿加固。（記者黃淑莉攝）

    2025/08/14 05:30

    〔記者黃淑莉、吳俊鋒／綜合報導〕楊柳颱風來襲，雲林斗六文旦再過十天進入採收期，台南歸仁釋迦正值產季，果農憂心心血泡湯，昨天趁沒有風雨時加強防颱工作及搶收，另有菜農搶收蔬菜、蚵農搶收蚵串，希望能減少損失。

    文旦農鄭彥甫表示，文旦果樹最怕泡水，果園排水很重要，雖地下都埋有暗管排水，目前文旦果實灌漿完成重量很重，若風勢強勁一拉扯掉果率會很高，希望能安全挺過這次楊柳颱風。

    斗六市農會總幹事張喬復說，文旦一年只收一次，果農辛苦一整年就等收成，從丹娜絲、連續豪雨到這次楊柳颱風，所有文旦農的心都「剉累等」望天祈求。

    雲林縣長張麗善昨天到斗六文旦果園了解防颱狀況，張麗善指出，雲林果農很有防災經驗，在水土保持、排水系統與防風措施，都已經做好準備，祈禱老天爺體恤農民整年辛苦，讓文旦能順利收成。

    歸仁釋迦產量剩3成 加緊採收

    歸仁區農會理事長楊宗禮說，當地的釋迦栽培集中在崙頂里，面積約六十公頃，以「大目仔」品種為主，今年開春後仍偏冷，氣候因素造成結果率欠佳，七月份再遭遇「丹娜絲」颱風與西南氣流豪雨的接連影響，產量僅剩以往的三成，如今又有楊柳來襲，祈求老天爺能高抬貴手，「不要全部都收走」。

    農民徐忠福無奈地指出，釋迦要在七、八分熟的時候才能摘採，否則會嚴重影響果肉口感，今年收成一波三折，希望楊柳颱風不要致災，以減少損失；由於昨仍有客戶訂單，清晨就趕緊與妻兒上工，分級後趕緊出貨。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播