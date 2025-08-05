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    豪雨掏空橋墩 雲林石龜溪鐵橋禁通行

    台糖石龜溪鐵橋不堪湍急溪水沖刷橋墩傾斜，鐵軌扭曲變形，拉起封鎖線禁止通行。（記者黃淑莉攝）

    台糖石龜溪鐵橋不堪湍急溪水沖刷橋墩傾斜，鐵軌扭曲變形，拉起封鎖線禁止通行。（記者黃淑莉攝）

    2025/08/05 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕受到連日豪大雨影響，雲林縣、嘉義縣交界的台糖石龜溪鐵橋，橋墩基礎不堪湍急溪水沖刷而掏空位移，造成鐵軌變形；林內鄉坪頂村聯外道路鄉道雲六十一線，因路基流失道路塌陷約四十公分。雲林縣府指出，鐵橋兩端已拉封鎖線禁止通行，雲六十一線也緊急封路，最快今天中午可以搶通五米路寬，開放給小型車及機車通行。

    前天雲林各地在不同時段下起傾盆大雨，尤其古坑、林內雨勢超大，許多民眾形容就像天空破洞，不斷倒水下來，多處山區鄉道、產業道路都出現土石流，石牛溪、大湖口溪、石龜溪、虎尾溪、北港溪等河川水位暴漲，溪水黃濁湍急。

    歷史建築鐵橋 鐵軌扭曲

    前天下午文觀處接獲縣民通知，已有七十五年的縣府登錄歷史建築，跨越石龜溪的台糖石龜溪鐵橋橋墩位移、鐵軌扭曲變形，派員前往會勘，確定鐵橋第三座橋墩基礎遭掏空、裸露且橋墩位移，為避免發生危險，將嘉義大林、雲林大埤兩端出入口封閉，提醒民眾禁止通行。

    林內雲61線塌陷 今搶通

    另外，林內鄉鄉道雲六十一線○．六Ｋ處路面出現長達五十公尺塌陷約四十公分，縣長張麗善昨天會同交工局、水利處等單位會勘，緊急封閉道路搶險，預計今天中午搶通五公尺寬，開放小型車、機車通行。

    林內鄉代楊瑞安指出，雲六十一線是坪頂村民到林內市區唯一聯絡道，過去數十年從未發生塌陷情況，連日豪大雨野溪溪水暴漲改道，導致路基不堪沖刷發生流失塌陷，坪頂另一條往斗六湖山的聯絡道也因大雨中斷，坪頂村有一百多戶約四百多人，對外交通完全中斷。

    交工局長汪令堯表示，昨天下午已封閉道路搶修，道路中線打鋼板樁避免路面持續滑動，一週內恢復道路雙向通車，後續會向中央報請災後復建改善。

    連日豪大雨，林內坪頂村主要對外聯絡道雲61線0.6K處發生嚴重塌陷及龜裂。（記者黃淑莉攝）

    連日豪大雨，林內坪頂村主要對外聯絡道雲61線0.6K處發生嚴重塌陷及龜裂。（記者黃淑莉攝）

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