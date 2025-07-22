暴雨猛灌台東 連淹4天居民氣炸／時雨量飆破100毫米、日累積雨量逾300毫米

蘇花公路東澳路段昨天發生落石砸車，造成車內一對夫妻受傷送醫。（讀者提供）

2025/07/22 05:30

〔記者林志怡、蔡昀容、黃明堂、江志雄／綜合報導〕昨日受低壓帶影響，台東地區出現明顯雨勢，時雨量飆破一百毫米，日累積雨量也破三百毫米，多地傳出災情，南迴鐵路更一度中斷。中央氣象署指出，今日東部地區轉為短暫降雨，但仍可能出現局部大雨，另位於菲律賓東方海面的低壓系統有增強趨勢，是否可達熱帶性低氣壓或颱風水準有待觀察，但預計週四至週六接近，屆時台灣將受外圍環流影響。

東部今防局部大雨

低壓帶影響下雨炸台東，昨天日累積雨量前卅九名測站都在台東，以達仁鄉高達三三二毫米最多，大武鄉時雨量衝上一一四．五毫米，市區也是到處淹水，馬路水深及膝，居民怒道：「這已是連續第四天淹水，天天淹，誰受得了！」

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南迴、中橫一度中斷

鐵公路方面，受豪雨影響泥流淹軌道，台鐵大武至知本車站間兩個路段水淹軌道一度中斷，中橫花蓮豁然亭路段因邊坡坍方落石也一度阻斷，南迴大溪及大鳥路段土石泥流一度單線雙向通行，經搶修都已陸續恢復正常通行。

蘇花落石砸車 夫妻受傷

此外，蘇花公路台九線東澳路段，昨天上午發生落石砸車意外，一顆直徑約三十公分的石塊，砸破一輛紅色休旅車前擋風玻璃掉進車內，造成前座的呂姓夫妻受傷送醫，後座小孩幸運逃過一劫。交通部公路局東區養護工程分局表示，該處邊坡施做型框植生保護後，已有多年沒有落石，這次事故研判薇帕颱風外圍環流強降雨影響，高位邊坡土石鬆動釀災。

中央氣象署預報員張承傳指出，今日台灣持續受低壓帶影響，各地仍有陣雨或雷雨，雖因水氣減少，東半部地區轉為短暫降雨，西半部則是局部降雨，但花東、午後中南部地區仍有局部大雨發生機會。

週四至週六低壓系統接近

張承傳提醒，台灣到下週一前都還是受到低壓帶籠罩，各地天氣不穩定，週三雨區因為水氣持續減少，縮小至基隆北海岸及東半部地區，但週四至週六有低壓系統接近，北部、東北部週四、週五降雨再度轉趨明顯，週六雨區則將轉移至西半部地區。

台鐵台東縣大武=瀧溪站昨天上午6時許水淹軌道。（台鐵提供）

台東市豐源大橋北端省道積水半輪胎深，車輛駛過產生波濤。（記者黃明堂攝）

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