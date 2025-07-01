雲林產業創新 鳳梨製肉泥、咖啡果皮茶

雲林縣府邀請去年19家接受地方產業創新研發推動計畫（SBIR）補助的業者，舉行成果發表會。（記者李文德攝）

2025/07/01 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府昨邀請去年受地方產業創新研發推動計畫（SBIR）補助店家進行成果發表會。林內的葉維新以自家種植鳳梨研發出寵物食品，古坑賴蔚紜將咖啡果皮、果肉作為果皮茶、果醬響應永續農業。縣府表示，各家皆具創新亮點，展現雲林產業的多元。

葉維新廿多年前在林內鄉種植鳳梨與芒果，意外在農場發現九隻剛出生的小黑狗被遺棄而將其收留。他表示，常看到黑狗看著人類吃著鳳梨，但礙於鳳梨酸度和糖分較高，過量可能導致腹瀉、脹氣等問題，不敢給毛孩吃。因此想出鳳梨取適當比例與寵物食品結合，經過一年研發出貓、狗可食用的肉泥。日後將持續研發，為鳳梨開創全新的農產價值。

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賴蔚紜說，以往咖啡果實採收後，都會將外果皮與果肉去除，取出的種子一般稱為「生豆」，其餘果皮、果肉等都會當成農廢丟棄，一顆咖啡果實就有五成以上被丟棄，他覺得很可惜，因此將果皮做成果皮茶，果膠、果肉做成果醬，讓整顆果實都有利用價值。目前正規劃將老舊咖啡樹枝研發成寵物玩具，希望讓整棵咖啡樹可以「全身都是寶」。

縣府補助業者 提升產品附加價值

縣府建設處長廖政彥表示，去年地方型SBIR錄取十九家廠商，各家業者的創新大幅提升產品附加價值。此計畫單一補助上限一百萬元，為鼓勵青年返鄉，四十五歲以下創業青年及提案計畫符合健康、環保等將在甄選從優錄取。地方型SBIR計畫十八年補助逾一．五億元，透過輔導讓業者提升計畫撰寫能力及執行能力，讓在地廠商領先業界同行。

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