《桃園》翠鳥繁殖成功 3幼鳥振翅離巢

親鳥啣魚誘導小翠鳥離巢，被鳥友拍下難得的鏡頭。（洪先生提供）

2025/06/14 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕翠鳥是野外常見鳥類，築巢仰賴土堤，如今卻因河川整治大量使用水泥鋪面，導致牠們面臨棲地困境，桃園市政府養護工程處接受桃市野鳥學會建議，去年起在八德區大湳森林公園合作改善土堤環境，如今傳出生態喜訊，翠鳥成功繁殖三隻幼鳥且順利離巢，令人驚喜萬分，也讓公園搖身一變成為生態教育基地。

學會理事長劉義仁表示，今年完成土堤改造並設下圍籬，四月十一日擺設樹枝後，翠鳥開始築巢，隨後產卵、育雛，過程都在巢內，必須等到幼鳥離巢那一刻，才能看到幼鳥蹤跡，隨後親鳥還要帶著幼鳥一週左右，以適應外界環境，學會覓食本領。

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劉說，這段期間翠鳥鳥巢的每個動靜，都成為賞鳥者關注焦點，鳥友「阿翔」幾乎是天天帶著雙筒望遠鏡報到，前天總算等到好消息，三隻幼鳥在親鳥啣魚誘導下，鼓起勇氣飛出鳥巢，引來一陣驚呼與讚嘆，由於親鳥曾繼續在巢洞外啣魚鳴叫，研判還有第四隻幼鳥，如今親鳥已在整理鳥巢，為第二波育雛做準備，研判第四隻幼鳥可能是離巢時候未被民眾發現。

劉義仁說，大湳森林公園已成為最容易觀察翠鳥飛行和衝水畫面的地點，這裡不是動物園，卻比動物園更真實，不是教室，卻教會我們如何與自然和諧共處，每一張翠鳥美照不僅是攝影師的戰利品，更是城市自然教育的最佳教材。

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