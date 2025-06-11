（台中）校園導護志工 將試辦專業訓練

教育局及警察局皆表示，有為在校園指揮交通的志工們投保。（市府提供）

2025/06/11 05:30

愛心家長指揮交通 議員指危險也易生爭議 市府將研擬受訓方案

〔記者蘇金鳳／台中報導〕目前校園交通安全都是由愛爸愛媽及導護老師在維護，市議員楊大鋐、邱愛珊、黃佳恬質疑，這些出於愛心的志工們，並無公權力指揮交通，而且因為沒有受到專業訓練，不但危險也產生爭議，要求市府給予專業訓練，並且給愛爸愛媽們保險，讓志工們可安心為孩子們指揮交通。

請繼續往下閱讀...

規劃由教局主責 警局協助

市長盧秀燕表示，會先試辦讓願意受專業訓練的志工先來受訓，將請教育局及警察局研擬方案，由教育局主責，因為指揮交通有一些固定的手勢，可以請警察局協助給予專業訓練；至於保險，教育局及警察局皆表示，有為志工們保險。

議員楊大鋐表示，校園外的交通安全不應是志工們的責任，這些協助學校在門口指揮交通的愛爸愛媽及孩子長輩們，為了小朋友安全協助指揮交通，但相關單位不能就認為校園交通維護的責任就落在志工肩上。

楊大鋐同時表示，志工們及導護老師因無指揮交通的公權力，常遭駕駛不理會直闖而陷於危險，如屏東有駕駛人並未依照導護老師的指揮、彰化也出現車子在校門口迴轉，導護老師出來制止卻發生爭執，還有三峽北大國小周邊日前發生嚴重交通事故，他要求市府要為這志工們保險。

將讓有意願志工參加訓練

議員邱愛姍表示，她本身也擔任學校導護志工，之所以會有志工協助校園交通的維護，是因為義交、警察等人力的問題，因此才會由學童的爸爸媽媽、甚至阿公阿嬤來協助學校，支援特定時段的執勤工作。

但她覺得，志工們除了無公權力可指揮交通，還每天面對車流風險，她建議市府應推動導護志工受專業訓練，增加志工相關專業知識，減少志工執勤時可能發生危險及爭議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法