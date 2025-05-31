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    《雲林》提升畜養環境 雲林首辦養豬專業展

    雲林養豬讀書會30、31日在麥寮社教園區舉辦養豬畜牧專業展，50家專業廠商展示現代化養豬設備。（記者李文德攝）

    雲林養豬讀書會30、31日在麥寮社教園區舉辦養豬畜牧專業展，50家專業廠商展示現代化養豬設備。（記者李文德攝）

    2025/05/31 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣畜養豬隻頭數占全國之冠。雲林養豬讀書會卅、卅一日在麥寮社教園區舉辦「雲林養豬畜牧專業展覽」，五十家專業廠商共分十大主題展區。會長吳建彰表示，世界動物衛生組織將我國認定為「豬瘟非疫國」，豬農更有信心，期待政府能持續支持轉型。

    豬瘟非疫國 讓豬農更有信心

    雲林縣農業處統計，縣內飼養豬隻頭數達一五三萬隻，占全國近三成，每年產值逾二百五○億元，其中麥寮鄉約有五十萬隻豬，是雲林縣的「養豬大鄉」。

    吳建彰表示，此次展覽分專業養豬現代設備、專業疫苗計畫、飼料配方、食品加工等十大領域，向民眾展示畜養環境的提升。有廠商展出無針體內注射槍，可避免肉品出現斷針碎片、降低豬隻肌肉損傷及膿傷風險，也有展出分娩升降產床、畜舍清洗機器人等，顛覆養豬環境髒臭的刻板印象。

    畜養現代化 顛覆髒臭刻板印象

    吳建彰指出，日前世界動物衛生組織將我國認定為「豬瘟非疫國」，讓豬農增加信心，可以將國產豬行銷到國際，期盼政府能在畜舍的環境品質上再多加扶植；豬農潘冠華說，隨著飼養環境技術提升，加上政府近年推動百億養豬基金，對於畜養端幫助很大，但仍有不少老舊豬舍必須更新，延續養豬基金政策。

    麥寮鄉長許忠富表示，這次養豬畜牧展不僅提升在地民眾文化參與度，更提升麥寮在地文化；雲林縣長張麗善表示，將持續與中央政府配合，提升縣內養豬環境，提供消費者更優質的雲林豬肉。

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