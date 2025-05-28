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    前年通報人次 比2019年增上萬╱教育部攜手台大 防範學生自傷自殺

    教育部為強化校園心理健康支持系統，攜手台大公衛學院教授張書森團隊舉辦工作坊，增加輔導人員實務應用能力。（教育部提供）

    教育部為強化校園心理健康支持系統，攜手台大公衛學院教授張書森團隊舉辦工作坊，增加輔導人員實務應用能力。（教育部提供）

    2025/05/28 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部統計二○二三年學生自殺自傷校安通報人次一萬五一九六人次，較四年前（二○一九）年四四七七人次增加上萬次，教育部近日攜手台灣大學辦理「安全計畫介入工作坊」，提升輔導人員知能，強化校園學生自傷三級預防工作計畫。

    教育部學特司科長楊奕愔說明，「安全計畫介入」是一項經實證支持的自殺預防策略，促進使用者（有重複自我傷害或自殺意念者）與協助者（專業人員）之間的合作。透過討論，共同制定結構化的行動計畫，協助學生提早覺察自傷自殺危機的警訊，即時採取因應策略，減少自我傷害行為發生。

    為強化校園心理健康支持系統，教育部邀請大專校院從事學生輔導工作的相關人員參與工作坊，由台大公共衛生學院承辦，輔導人員深入了解安全計畫介入理論基礎與實務應用。

    由輔導人員協助學生 制定個人化因應方案

    計畫主持人、台大教授張書森表示，透過實務練習，期望輔導人員能在未來實務操作中適當融入工具運用，協助學生制定個人化因應方案，全面強化輔導工作的專業效能。

    楊奕愔說明，社會快速變遷，校園議題多元複雜，如何有效協助經歷心理危機與自我傷害風險的學生，成為校園輔導工作一大挑戰，不僅涉及校園內部跨單位合作，也需要與醫療及社區資源建立緊密合作網絡，教育部提供校園輔導人員系統化專業訓練，盼降低校園自我傷害事件發生。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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