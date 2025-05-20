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    首頁　>　生活

    爭設高鐵中苗站 鍾東錦︰不分藍綠

    2025/05/20 05:30

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員張顧礫昨總質詢關心台中民代爭取在台中市大甲區與苗栗縣苑裡鎮間設「高鐵中苗站」，中央正進行可行性評估，苑裡鄉親也殷殷期盼，希望苗栗縣政府能全力爭取；縣長鍾東錦指出，希望不分藍綠，台中及苗栗一起來合作、努力。

    張顧礫指出，高鐵苗栗站到台中烏日站相距六十一公里，相較其他站點距離約卅公里，大甲就位於距離約六十公里的後龍高鐵站與台中烏日站的核心，加上大甲周邊及鄰近的苑裡、通霄、三義、卓蘭，生活圈總共廿八萬人，很適合加設高鐵站，帶動鄰近地區的發展。

    張顧礫表示，設中苗高鐵站，土地取得有優勢，站體經費比照田中站採附掛式，苑裡鄉親也全力爭取，希望台中與苗栗能攜手合作，爭取設中苗高鐵站刻不容緩。鍾東錦回應說，增設高鐵中苗站是很好的建議及規劃，苗縣府會與台中市政府合作力爭，並請立委在中央發聲，大家不分藍綠，台中及苗栗合作，一起來努力。

    此外，縣議員廖秀紅總質詢指出，造橋鄉因將增設中山高造橋交流道，新建社區增加，土地也跟著上漲，但地方人士質疑遲未動工，是不是又飛了？

    苗縣府交通工務處長古明弘表示，中山高造橋交流道，因高公局未完成土地徵收前，不太會動工，預計今年完成徵收，明年初動工；苗十四線聯絡道，預計下個月上網招標，今年底完成招標動工。

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