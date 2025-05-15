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    首頁　>　生活

    新屋後湖溪親水園區清淤 年底完工

    後湖溪河道規劃清淤3800立方公尺，讓河道水位至少深80公分，以利水上活動進行。（記者黃政嘉攝）

    後湖溪河道規劃清淤3800立方公尺，讓河道水位至少深80公分，以利水上活動進行。（記者黃政嘉攝）

    2025/05/15 05:30

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府為在新屋區永安漁港一帶推廣水上活動，前年六月在北岸的後湖溪親水園區完成一期工程，建置碼頭水岸步道與平台，今年三月起二期工程，辦理後湖溪清淤及周邊景觀工程，將河道清淤三八○○立方公尺，浚深至低潮線下八十公分，預計年底前完工後，由得標營運團隊大日開發公司進駐整備，明年四、五月正式營運。

    市府海岸及資源循環工程處長呂明錡表示，後湖溪全長一．三公里，因屬斷頭河，沒有水源補充，水上活動只能靠潮汐交換水，但淤積嚴重，今年發包「永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及周邊景觀工程」，包括地坪打除、河道清淤等，施工進度約十％。

    拆除336公尺堤岸 改鋪設廣場

    海資處總工程司林錫聰說，後湖溪親水園區二期工程，還將拆除三三六公尺堤岸改鋪設廣場，及六○○公尺單車道鋪面更新、危橋拆除及墩柱美化、敲除老舊公廁、蓋新淋浴設施及停車場，完工串連原有堤頂自行車道，活化在地觀光。

    水上活動 明年4、5月營運

    大日開發總經理高嘉楠表示，明年開幕提供獨木舟、輕艇、SUP（立式划槳）等水上活動，結合生態觀光導覽，增加民眾貼近水域的休閒機會，搭配漁港北岸的桃園青年體驗學習園區，規劃提供民眾水、陸域遊程。

    施工廠商鼎燁營造公司總經理楊縈杰說，後湖溪清淤範圍是河道至出海口長度近九○○公尺，遇漲潮倒灌須做擋抽排水處理，這個月起施工，天氣條件允許下，工期約三個月。

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