高雄大港橋畔增29席遊艇泊位 年底完工

海洋局與港務公司合作，今年計畫在大港橋旁兩處水域增設29席遊艇泊位。（記者王榮祥攝）

2025/04/25 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府積極推動遊艇、帆船活動與產業，今年計畫與高雄港務公司合作，在大港橋畔再增設廿九席遊艇泊位，搭配棧庫群、駁二特區與高雄流行音樂中心，逐步打造高雄港灣成為海洋休憩基地。

海洋局統計，目前設籍高雄的遊艇與帆船數有二九二艘，遊艇碼頭現有泊位數合計有二三一席，公營部分鼓山漁港廿四席、興達漁港廿五席，民營部分包括亞灣遊艇碼頭卅席、愛河灣亞果遊艇碼頭A區八十七席等。

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海洋局與港務公司合作，去年首度運用大港橋旁東側水域，建置完成四十席、四十二呎以下遊艇泊位。

今年雙方再攜手，計畫在運用該水域擴增泊位，主要在大港橋西側、以及三號船渠南側，共規劃四十二呎以下遊艇泊位廿九席，預計今年底可完工。

只是計畫送到中央後，傳出國有財產署突然主張水域下方有其轄管土地，側面了解早期該區域為填海範圍，後不明原因沉入水下；港務公司正與國產署商議解決方向，原則上不會影響遊艇泊位建置計畫。

此外，海洋局同步推動前鎮公四用地海洋休憩集會所BOT案，將在第五船渠規劃五十一席遊艇泊位、遊艇碼頭辦公室、商場等空間，預計今年四月甄審、八月簽約，若一切順利，二○二七下半年可完成。

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