打LINE給你…取代行動電話

報告指出，去年民眾平均一週撥打網路電話的通話時間為6.72小時，遠超撥打行動電話的1.48小時。（資料照）

2025/04/20 05:30

使用網路語音通話服務佔比穩定上升 去年已達96％

〔記者林志怡／台北報導〕比起撥打手機號碼，現在民眾更喜歡使用即時通訊軟體撥打網路電話。國家通訊傳播委員會（NCC）調查顯示，行動電話語音服務話務量從二○一九年的一二三億分鐘降至二○二三年的七十七億分鐘；NCC主秘黃文哲指出，網路語音通話取代行動電話語音服務是全球趨勢，國人使用此類服務時務必注意個資安全與詐騙風險。

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NCC出版二○二四年「通訊傳播市場報告」指出，國人使用網路語音通話服務的佔比穩定上升，從二○一七年的八八．二％成長至二○二四年的九六％，民眾慣用的網路語音通話服務以「LINE」為主，歷年來佔比都在九十％以上，且比例持續成長，去年更已達到九九．五％，其次為Facebook Messenger和FaceTime。

我國十六歲以上民眾最主要的網路活動是「撥打網路語音電話」，比例自二○二三年的七五．二％上升至二○二四年的八九．七％，其次為「下載圖片／電影／影片／音樂、玩或下載遊戲」，比例也從四四．七％成長至五五．三％。

行動電話通話量 9年縮減四分之三

報告指出，二○二四年民眾平均一週撥打網路電話的通話時間為六．七二小時，遠超撥打行動電話的一．四八小時，且近年來行動通訊話務量逐年下滑，從二○一四年的三一七億分鐘下滑至二○二三年的七七億分鐘，縮減約四分之三，顯示行動電話語音被網路語音通話取代。

聯繫熟人偏好用LINE 不熟才打手機

上班族周小姐說，有時候語音通話比文字訊息更容易把意思表達清楚，聯繫熟人時，她偏好使用LINE等網路語音通話服務，如果找不到人或聯繫對象是不熟悉的人時，她才會用手機通話；另一位民眾廖小姐則說，她不太喜歡語音通話，使用手機號碼聯繫或通訊軟體的頻率差異不大。

黃文哲指出，網路語音通話具有免費、通話時間與地點不受限，通話順暢度與行動電話相近等優點，且這類通訊軟體通常兼具即時文字通訊或資料傳遞功能，國人已逐漸習慣這樣的通訊模式。

黃文哲也表示，隨著網際網路的蓬勃發展，這類社群媒體使用存在個人資料保護顧慮，常出現詐騙案例，民眾務必多加注意，NCC會持續觀察，適時進行必要管制。

近5年行動通訊通話分鐘數

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