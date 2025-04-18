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    改善交安 苗縣議員籲推視覺化減速標線

    改善交通安全，苗議會組專案小組盼推「視覺化減速標線」。（陳光軒提供）

    改善交通安全，苗議會組專案小組盼推「視覺化減速標線」。（陳光軒提供）

    2025/04/18 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣議員陳光軒、曾玟學、邱毓興與陳品安團隊昨召開會議，邀請台灣交通安全協會顧問、苗栗縣警局等單位與道路路權主管機關討論，達成五點決議，期盼推動「視覺化減速標線」，提升行人安全保障。

    陳光軒表示，交通部已修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，新增「視覺化減速標線」，即「楔型減速標線」，標線有壓迫視覺壓迫效應，讓人有道路變窄、變緊迫的錯覺，達到自動減速目的。

    會中達成五點決議，首先「視覺化減速標線」規定對易肇事路段事故率已有明顯下降趨勢，應持續修正推動；第二為由苗栗警方加強宣導「視覺化減速標線」之相關規範及功效，建立民眾新標線繪製理念認知，防範以訛傳訛，強化「視覺化減速標線」推動。

    第三點請縣警察局提供年度易肇事易超速路段、路口相關資料，供道路主管機關（含鄉鎮市公所）參考，列入「視覺化減速標線」優先劃設路段、路口。同時，相關道路主管機關亦應主動盤點轄區內無號誌、三線路口等高風險路段及校園周邊，主動劃設視覺化減速標線。 第四點請苗縣府交通工務處輔導各鄉鎮市公所加強辦理劃設「視覺化減速標線」，定期檢討全縣「視覺化減速標線」劃設成效。第五點將決議函請中央將「近行穿線警示線」納入規範。

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