《苗栗》科技教育創意實作賽 苗縣全國第三

教育部國民及學前教育署舉辦的113學年度科技教育創意實作競賽，苗栗縣代表隊獲1金、1銀、2銅及1佳作，總計5面獎牌。（苗栗縣府提供）

2025/04/16 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕教育部國民及學前教育署舉辦的一一三學年度科技教育創意實作競賽，計有全國一百廿九支隊伍參加，苗栗縣代表隊獲一金、一銀、二銅及一佳作，總計五面獎牌，總成績全國第三，更是六都之外表現最亮眼的縣市。

苗縣府教育處表示，今年度新增「資訊科技組示範賽」，為未來競賽轉型預作準備，採現場電腦程式撰寫方式進行，分為個人賽與團體賽。頭份國中五名師生代表參賽，憑藉扎實的數學運算能力、程式設計邏輯、創意發想與團隊合作精神，勇奪金牌，展現新課綱強調「互助共好」的核心精神。

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「資訊科技組」競賽中，國小組由竹南鎮海口國小參賽，作品主題為《AI領「鮮」：智慧冰箱進入新「食」代》，透過AI技術打造智慧生活，榮獲銀牌。國中組部分，苗栗市大倫國中與後龍鎮新港國中小攜手合作，開發AI智慧衣櫃，提出《「衣」不厭舊，智慧生活「櫃」在一起》作品，獲得銅牌。

「科技任務組」競賽中，卓蘭鎮雙連國小以多年參賽經驗累積實力，以《衣舉兩得》作品奪得銅牌；而連續多年晉級全國決賽的頭份國中，則以結合課程所學機電整合知識的作品《滑坡運橘記》，設計出能於坡道安全運送橘子的載具，展現以科技解決生活問題的實作能力，獲得佳作。

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