侯友宜談訪日 為新北大巨蛋考察

2025/04/16 05:30

〔記者黃子暘、翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜率領市府團隊參訪日本，昨返台。侯友宜表示，此行目的是了解長照設施，以及東京大巨蛋、西武大巨蛋的經營模式，做為新北大巨蛋選址與規劃參考。

侯友宜說，東京巨蛋使用幾乎每天滿場，尤其運動賽事、表演藝術文化比例各佔三分之一，可見大巨蛋經營並非侷限於運動賽事，也可擴大附屬設施，帶來更高的經濟效益與社區繁榮；這次也前往神奈川縣討論防災教育，並邀請神奈川縣出席新北市今年的災害防救國際論壇。

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另外，副市長劉和然以東亞區執行委員身分，出席地方政府環境永續發展理事會（ICLEI）全球執委會，分享新北面對氣候變遷推動韌性城市的經驗。

與會的ICLEI秘書長Gino Van Begin、韓國首爾市、日本京都市執委，肯定新北以智慧科技因應急降雨，提升城市韌性、減少災害發生，積極面對氣候變遷潛在衝擊。

劉和然指出，新北市善用智慧AI技術，結合科技設備和過往歷史經驗，提升基礎建設的滯洪能力，建置「智慧防汛平台」，整合天空雷達、雨量站、路面滯水感測器、下水道水位計與路口監視系統等設施，快速掌握可能淹水區域，爭取更多防災預警時間，落實從「防災」到「減災」，將極端氣候導致的豪大雨、颱風對市民和生態的影響降到最低。

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