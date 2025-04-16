為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    侯友宜談訪日 為新北大巨蛋考察

    2025/04/16 05:30

    〔記者黃子暘、翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜率領市府團隊參訪日本，昨返台。侯友宜表示，此行目的是了解長照設施，以及東京大巨蛋、西武大巨蛋的經營模式，做為新北大巨蛋選址與規劃參考。

    侯友宜說，東京巨蛋使用幾乎每天滿場，尤其運動賽事、表演藝術文化比例各佔三分之一，可見大巨蛋經營並非侷限於運動賽事，也可擴大附屬設施，帶來更高的經濟效益與社區繁榮；這次也前往神奈川縣討論防災教育，並邀請神奈川縣出席新北市今年的災害防救國際論壇。

    另外，副市長劉和然以東亞區執行委員身分，出席地方政府環境永續發展理事會（ICLEI）全球執委會，分享新北面對氣候變遷推動韌性城市的經驗。

    與會的ICLEI秘書長Gino Van Begin、韓國首爾市、日本京都市執委，肯定新北以智慧科技因應急降雨，提升城市韌性、減少災害發生，積極面對氣候變遷潛在衝擊。

    劉和然指出，新北市善用智慧AI技術，結合科技設備和過往歷史經驗，提升基礎建設的滯洪能力，建置「智慧防汛平台」，整合天空雷達、雨量站、路面滯水感測器、下水道水位計與路口監視系統等設施，快速掌握可能淹水區域，爭取更多防災預警時間，落實從「防災」到「減災」，將極端氣候導致的豪大雨、颱風對市民和生態的影響降到最低。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播