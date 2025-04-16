只看到花苞 彰市福田桐花祭擬延長

彰化市福田賞桐生態園區桐花祭已展開，不過最近前往賞花的遊客「只看到花苞」。 （記者湯世名攝）

2025/04/16 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市福田賞桐生態園區桐花祭已盛大展開，不過至今八卦山不見「爆雪」，讓前往賞花的遊客「只看到花苞」。福田社區發展協會理事長張慶富對此指出，今年油桐花因氣溫偏低恐延至五月才會大爆發，因此研議將活動時間，從最終的四月底延長至五月，讓遊客能欣賞到浪漫的桐花落雪。

去年四月十日八卦山的油桐花就已大爆發，包括彰化市東外環道、福田賞桐生態園區，整座山頭都是雪白一片；今年至今八卦山區大部分卻都還是綠油油的，只有東外環道零星開花，連日來前往福田社區賞花的遊客直呼「只看到花苞」，去年「四月雪」美景，今年恐怕將變成「五月雪」。

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彰化市福田社區發展協會理事長張慶富表示，今年因氣候溫差太大，且低溫時間較長，導致油桐花開花時間延後，預估四月下旬到月底才會開花較為明顯，五月初大開；四月間「桐遊福田庄」活動每星期六、日皆有接駁專車，但活動只到四月二十七日，有鑑於目前花開太少，因此為讓遊客欣賞到桐花爆開的浪漫美景，他們將視這幾天花況，研擬是否將活動延長至五月。

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