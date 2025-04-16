3歲童送托屢見傷痕 保母曾涉兒虐致死

三歲華華遭到保母施虐，臉部及頭部有多處傷痕。 （家長提供）

2025/04/16 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市有家長指控，去年八月起將三歲華華（化名）送托給郭姓保母照顧，身上接連出現不明傷勢，今年二月臉上更出現血痕，家長懷疑保母施虐，更發現郭姓保母七年多前曾涉兒虐致死案。社會局表示，第一時間將男童傷勢資料送交兒科醫生鑑定，調查後認定保母不當對待，將依法公告姓名，並廢止保母登記證。

家長控訴，華華交由郭姓保母照料後，身上時常出現莫名傷痕，但保母推說是孩子自己抓傷，或是她照顧的其他小孩造成，還指華華情緒不穩，但華華在幼兒園和學校都表現正常。

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新北社會局認定不當對待

家長表示，今年二月廿一日華華到郭女家不到一小時，就接獲兒子受傷消息，仔細檢查發現華華頭部有明顯腫塊，有兩條線性傷口藏在頭髮中，臉上血痕更是怵目驚心，僅差分毫就會傷到眼睛，趕緊帶孩子驗傷並通報。

新北市社會局兒童托育科長陳麗雲表示，獲報後立即將男童傷勢資料送往亞東醫院與台大醫院交由專業兒科醫生鑑定，並召開審議會調查，專家學者認定保母不當對待，已違反「兒童及少年福利與權益保障法」，將公告保母姓名，並廢止保母證明。

新北市議員劉美芳說，郭姓保母將在六月被解除職務，她要求社會局在四月到六月期間務必加強訪視，並檢討對托育照護單位的監管，嚴格查核把關。

三歲華華遭到保母施虐，臉部及頭部有多處傷痕。 （家長提供）

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