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    每年逾2000嬰幼兒受虐 家中施虐家長占84%／衛福部統計 近5年受虐比率不減反增

    家長育兒抓狂原因分析

    家長育兒抓狂原因分析

    2025/04/16 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕家長抓狂、寶寶受害！衛福部昨公布嬰幼兒受虐統計，每年超過二千人受害，且九成以上發生在家中，來自父母占逾八成最高，家長失控原因過半數與孩子生活規範、作息、飲食問題。專家建議照顧過程掌握停止自責、看見孩子需求、聽正面建議等「停、看、聽」原則，以免釀成悲劇。

    身體虐待占49％、疏忽44％

    衛福部保護服務司長張秀鴛表示，近五年○至六歲嬰幼兒受虐比率從千分之二．二六上升至二．六五，並未減少，主要是民眾警覺性變高增加通報而揭露，發生場域九十三％在家內，來自父母八十四％。受虐類型以身體虐待占四十九％最高，例如不斷哭鬧遭打巴掌；其次是疏忽占四十四％，像是獨留、營養不良、未就醫等。

    失控原因多半來自生活規範問題

    張秀鴛說明，家長抓狂原因也是孩子受虐原因，進一步分析以孩子生活規範、作息、飲食問題占五十二％為大宗，包含晚上不睡覺、吃飯吃很久、剛換尿布又漏尿、玩具亂丟、兄弟姊妹一天到晚打架、帶出門亂跑亂衝亂撞等，過去曾有重大不幸事件是孩子洗澡前已排便，洗澡過程又於澡盆大便，結果被家長失手打死。其他尚有家長不耐孩子哭鬧、教養知能不足等問題。

    兒科醫師陳木榮分享曾看到年僅十七歲的父母，小媽媽不滿小爸爸為幫學妹慶生躲避育兒，將三個月大寶寶丟在沙發上哭整夜，坦言育兒沒人教，當父母要先有心理建設。

    「不管做什麼，寶寶都哭不停！」台灣適性發展促進會副秘書長楊珮璉表示，這是新手媽媽常見的無助狀態，總是迷惘孩子的需求是否已被滿足，但又對自己像是安撫哭聲的「人肉奶嘴」，難求一刻休息感到苦悶，向長輩碎念幾句發洩卻可能換來「抱怨這麼多幹嘛？本來照顧小孩就是這麼辛苦」的回應，猶如再被打一拳掉入深淵，情緒更糟。

    專家建議停止自責 看見孩子需求

    楊珮璉指出，照顧嬰幼兒最重要就是滿足他們的吃跟睡，而寶寶安全感來自規律作息，可製造一個飢餓、睡眠循環，讓每件事情在固定節奏上發生，向孩子傳達「我會照顧你，不用靠哭泣傳達需求」的訊息，並建議照顧過程掌握「停、看、聽」，分別是停止自責、看見孩子需求、聽正面建議。

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