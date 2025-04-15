《屏東》屏縣推農業碳匯 啟動人工林專案

屏縣力拚本土碳匯示範場域，定期進行林地維護管理作業。（屏東縣政府提供）

2025/04/15 05:30

規模達百公頃結合碳權交易機制 創本土碳匯發展重要里程碑

〔記者羅欣貞／屏東報導〕因應氣候變遷，國際碳交易市場蓬勃發展，屏東縣政府瞄準綠色經濟趨勢，積極推動農業碳匯計畫，在車城鄉規劃啟動規模達百公頃的人工林碳匯專案，結合永續森林經營、碳權交易機制與企業ESG策略，成為本土碳匯發展重要里程碑。

請繼續往下閱讀...

同步打造綠廊 注入林業永續新動能

屏縣府農業處表示，屏東具備亞熱帶氣候優勢及廣大潛力林地，是台灣推動本土碳匯及生態復育的關鍵據點，專案以良好的森林經營管理為核心，不但提升碳吸存能力、減少碳洩漏風險，並同步打造區域綠色廊帶、強化生物多樣性保育，幫助企業取得森林碳權，達成碳中和及ESG目標，同時藉導入林農參與青農教育，創造穩定就業與知識傳承，為地方注入林業永續新動能。

相思樹、光臘樹具造林固碳優勢

農業處指出，台灣常見二十四種造林樹種中，以屏東常見的相思樹、光臘樹固碳能力為佳，也是屏東造林固碳的優勢，但現階段要讓碳權市場真正發揮效益，仍面臨不少挑戰，包括碳匯測量技術的精準度、碳權認證流程的繁瑣，以及國內市場的認知度不足等，屏東縣政府擬透過法規完善、科技輔助與教育推廣，提高農民參與度，並與全球碳匯市場接軌，讓屏東的綠色經濟走向國際舞台。

負責在地專業林間作業執行與管理的永在林業，是台灣最大的造林苗圃廠，投入造林計畫區域遍及獅子鄉、牡丹鄉、車城鄉以及恆春鎮，總面積超過九百公頃，其中許多都是銀合歡盤據的山頭，大量保留具有利用價值的特殊樹種，讓山林重現生機，森林巡守員發現越來越多野生動物活躍足跡。

永在林業副總經理林家鼎表示，公司目前正與國內企業合作，透過去年公告的加強森林經營方法學來取得本土減量額度，未來也不排除配合企業朝向國際碳標準抵換規範雙軌並行；為確保碳匯成果的長期穩定與透明性，更同步導入第三方監測、碳洩漏控管、碳匯資料盤查等嚴謹程序，在產官學民合作下，重現台灣林地的生機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法