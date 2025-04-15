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    台東沿海擬設陸域風機 彭啓明：不鼓勵

    近期有風電業者計畫在台東沿海設置陸域風機，引發民眾擔憂東海岸景觀遭破壞。（資料照）

    近期有風電業者計畫在台東沿海設置陸域風機，引發民眾擔憂東海岸景觀遭破壞。（資料照）

    2025/04/15 05:30

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕近期有兩家風電業者計畫在台東沿海設置陸域風機，總計約五十八座，引發民眾擔憂東海岸景觀遭破壞。環境部長彭啓明表示，相關案件尚未送進環境部，台灣地狹人稠，設置陸域風機必須非常謹慎評估，他本身不鼓勵陸域風機開發。

    彭啓明表示，環境部在二○二三年已規定若在距離民宅、建物五百公尺以內設置陸域風機，必須實施環評，並認為距離風機五百公尺內的環境，風機產生的噪音和眩影都不適合人和動物生存，例如之前有農民反映風機影響到文蛤的產量，甚至「牛也會被嚇到」。

    彭啓明提到，雖然陸域風機沒有空污問題，但對當地民眾而言仍是鄰避設施；近期彰化幾個陸域風機環評案，環評委員就給出不應開發的建議，顯示現在陸域風機的環評案非常嚴謹、很難通過。

    台灣地狹人稠 設置須謹慎

    彭啓明認為，台灣地狹人稠，設置陸域風機須非常謹慎評估；而離岸風機對人的影響相對較小，主要影響海中生物，二者有不同的審查方式。就他個人而言並不鼓勵陸域風機開發，但尊重開發單位決定。

    彭啓明表示，台東相關陸域風機案件尚未送進環境部，業者若要進行開發，環境部會要求做好衝擊影響評估，並要求業者充分與在地居民溝通；環評是雙主管機關審查，環境部會做好環評把關，也會建議經濟部加強與業者溝通。

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