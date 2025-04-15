《桃園》因應報稅季 4戶所自然人憑證延時服務

2025/04/15 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕自然人憑證除了傳統IC卡式，也可申辦行動自然人憑證；市府民政局統計，行動自然人憑證自去年十二月開辦，桃市截至二月已受理六九五二件，占總發行量的三成，因應報稅季來臨，四區戶所自五月一日起至卅一日，啟動自然人憑證延時服務，上班日每週一、三、五延時服務至晚間六點。

民政局長劉思遠表示，民眾對數位服務接受度越來越高，行動自然人憑證上路三個月來申辦成效斐然，使用行動自然人憑證，民眾可以不用帶卡出門，或是擔心卡片遺失的問題。

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戶政科表示，設有戶籍的國民，年滿十八歲且未受監護宣告者，只要攜帶國民身分證及支援生物辨識功能的手機，支付卅元工本費，即可至全國任一戶政事務所申辦，行動自然人憑證透過手機指紋或臉部辨識，有效提高身分認證的安全性。

民政局表示，報稅季即將到來，自然人憑證延時服務將自五月一日至卅一日，在桃園區、中壢區、平鎮區及楊梅區（採預約制）戶政事務所啟動，上班日每週一、三、五延長服務時間至晚間六點；此外，桃園各戶所也推出團辦與早鳥辦卡送好禮活動，相關資訊可至各戶所官網查詢或去電洽詢。

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