流標3次 泰安前山往後山2期路線修正

苗縣府為改善雪霸國家公園至雪見遊憩區交通聯絡路網，後續1千多公尺新闢路段流標3次，已修正路線設計。 （苗縣府提供）

2025/04/15 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府為改善雪霸國家公園至雪見遊憩區交通聯絡路網，全長約三．五公里，後續新闢路線一千多公尺路段，工程經費約十四億五千多萬元，因地處偏遠，及營建物價上漲等因素，已流標三次；苗縣府交通工務處提出修正路線，新闢路段縮短為七○二公尺，經邀請專家學者審查，認為計畫可行，後續辦理細部設計中；未來該路段打通，南三村民眾外出可節省半小時路程。

斥資14.5億 原路線長1180公尺

苗縣府交工處指出，這項新闢工程是由泰安鄉大興村大坪地區，向東南延伸後跨越大湖溪，接中興村農業部林業及自然保育署大湖工作站司馬限駐在所，全長約三．五公里，工程分北岸及南岸兩標工程，後來因遭遇地理、地質及天候等因素致計畫暫緩執行，尚餘一一八○公尺道路未興闢。

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交工處表示，後續工程新闢路線總長一一八○公尺道路，其中橋樑部分為九八○公尺，計有十五座橋墩及四座橋台，於去年四月上網發包，然歷經三次招標，均因無廠商投標而流標，主要是原物料上漲及工區偏遠等因素。

減為702公尺 經審查認可行

交工處指出，經修正原設計路線，新闢路線改為七○二公尺道路，其中橋樑部分為五三○公尺，計有五座橋墩及二座橋台，相較於原設計方案大幅縮小橋樑新闢長度及落墩數，初步設計成果於今年二月間召開審查會議，經討論路線可行，後續進行細部設計中。

南三村民可節省半小時路程

交工處強調，未來完工後，將兼具雪霸公園聯外道路至泰安鄉苗六十二之一線至苗六十一線的道路聯絡功能，藉此縮短泰安鄉內北五村與南三村的交通距離。

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