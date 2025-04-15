柑橘類果醬大賽 楊雁晴奪4銅

宜縣果醬研發職人楊雁晴（右）奪下世界柑橘類果醬大賽四面銅牌，讓代理縣長林茂盛與有榮焉。（宜縣府提供）

2025/04/15 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕二○二五世界柑橘類果醬大賽成績出爐，宜蘭縣冬山鄉果醬研發職人楊雁晴奪下這項被譽為「果醬界奧斯卡」的四面銅牌，把宜蘭在地風味推向世界舞台。代理縣長林茂盛昨天親頒紅榜祝賀，肯定她對宜蘭農產的創新與推廣。

楊雁晴成立果醬自有品牌，標榜天然、健康、在地理念，秉持「每一口美味，都是對台灣這片土地的驕傲與喜悅」，除了在果醬研發屢獲國際肯定，也致力推廣宜蘭農產與在地果物文化價值，這次得獎果醬品項，柑橘素馨紅果醬榮獲茶類組銅牌，金棗橙綠果醬拿下全類組、茶類組與適合佐料類組三面銅牌。

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以柑橘素馨紅果醬為例，楊雁晴選用具備花果香與溫潤口感冬山素馨紅茶，為果醬帶來餘韻。金棗橙綠果醬採用宜蘭金棗與金桔，佐以柳橙、冬山鄉出產的凍頂黃烏龍，歷經超過十道工法、八小時製程，做出保留金棗清爽、香氣層次豐富的果醬。

世界柑橘類果醬大賽二○○五年起在英國彭里斯舉辦，被譽為「果醬界奧斯卡」，今年有來自台灣、伊朗、希臘、夏威夷、美國、日本等三十多個國家、三千多件作品參賽。

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