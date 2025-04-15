二階連署屢傳衝突 雙和罷團警力陪同

2025/04/15 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕全台大罷免如火如荼展開，公民團體加速衝刺第二階段連署，新北市各地頻傳衝突。市議員張維倩近日宣講連署遇見民眾嗆聲，也有不滿罷免的民眾跑到公園「踢館」。為加強應對突發狀況，罷免國民黨籍中和區立委張智倫與永和區立委林德福的「倫刪立舒」、「無獻清林」（雙和罷團）出勤將請男性志工、便衣警察陪同，避免衝突發生。

將請男性志工、便衣警察一起出勤

張維倩近日到中和區南勢角宣傳連署行動，遇到三位民眾嗆聲辱罵，「打不贏才用罷免」；雙和罷團位於中和四號公園的連署站，也接連遇到老翁對志工挑釁、婦人踢館嗆聲「罷免賴清德」等衝突事件。

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張維倩表示，因罷免連署第二階段可能過關，支持泛藍的民眾比較焦慮，能理解支持者有情緒，但無論如何都不應該人身攻擊、謾罵，甚至是動手攻擊別人。

她指出，由於罷團志工多是女性，為了應對可能發生的肢體衝突，志工無論掃街或在連署站守候，皆請男性志工陪同，事前接受訓練，以便應對突發狀況。

雙和罷團志工Kevin說明，罷團已和雙和警分局建立聯絡管道，志工每次出勤都有便衣警察陪同，警方不會介入一般爭吵，但會出面調解謾罵與肢體衝突，支持者有情緒是正常能量釋放，希望不要演變成污辱性的言語或肢體動作。

張維倩呼籲，「選舉、罷免只是一時」，尊重不同意見表達，不應該出現身體或言語攻擊，不僅違反選罷法、更違反刑法，盼各界保持理性。

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