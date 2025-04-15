地震毀校舍 催生楠西國中小合併

建於1968年的楠西國中，地震後受損嚴重變成危樓。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/15 05:30

記者吳俊鋒／專題報導

○一二一地震讓五十七年歷史的楠西國中結構遭受劇烈破壞，教室變成危樓，重建經費需要二．三億元；目前一○五名學子暫時移至楠西國小上課，面對少子女化的趨勢，超前規劃，直接將兩校合併的議題搬上檯面，引起討論。

除了楠西國中必須重建，完工迄今已廿五年的楠西國小，包含教學大樓與活動中心等也需要修復，經費逾四千一百萬元。校舍的復建經費，行政院相關部會允諾全力支持，正加速推動，地方卻出現楠西國中小合併的建議，規劃全新的教學大樓時，提前因應少子化的趨勢，降低未來可能減班的衝擊。

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目前楠西國小包含幼兒園，學子二○四人，加上教職員，兩百四十三名師生，全校共有十一個班；推估五年後，一個年級都僅一個班。楠西國中則有學子共一○五人，加上教職員，一百卅名名師生，依照當地少子化的趨勢，六年後也將變成一個年級各一個班。

根據初步規劃，楠西國中重建期程大約三年，等於完工不久後，就得面臨學生縮減的衝擊，現在可以著手進行與楠西國小合併的超前部署，讓未來的校舍空間更符合實際需求。

教育局長鄭新輝說，解決國中生上課「寄人籬下」的窘境為第一要務，目前傾向先執行災後重建。

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