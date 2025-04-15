斗南崙子溪整治 溫厝角段布設堤防

水利署副署長王藝峰說明崙子溪溫厝角段堤防布設規劃。（記者黃淑莉攝）

2025/04/15 05:30

正辦理用地取得 視汛期節餘款優先動工 改善淹水

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南崙子溪上游溫厝角段為土堤加上河道淤積，每遇大雨即傳出淹水災情，去年凱米颱風聚落淹水達兩米深。水利署副署長王藝峰昨現勘指出，溫厝角段將布設堤防，南、北岸共長一二二七公尺，總經費約二．七億元，現辦理用地取得中，工程部分會視汛期後節餘款狀況優先辦理。

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去年颱風溢流 水淹1層樓高

斗南將軍里、阿丹里民表示，崙子溪遇大雨就淹水是地方數十年惡夢，只要有大雨特報、颱風警報，兩岸住戶、農民即「剉咧等」，去年七月凱米颱風，上游溪流洪水渲洩而下，崙子溪水暴漲溢流，淹水達兩米深，低窪地達一層樓高，現在想起來仍心有餘悸。

斗南鎮長沈暉勛指出，崙子溪溫厝角段兩側堤岸仍為土堤，河床淤積嚴重，數十年來每遇大雨就淹水，民眾怨聲載道，去年凱米颱風後，立委張嘉郡接到民眾陳情，邀集水利署、縣府、公所等單位會勘，五河分署同意短期先辦理河道清淤，今年汛期將屆，民眾關切清淤及後續治理計畫。

水利署、五河分署、鎮公所及縣府等相關單位昨會勘，張嘉郡表示，極端氣候短延時強降雨頻率高，清淤不足因應，崙子溪治理工程刻不容緩，且堤防工程完工不僅可解決地方長年水患問題，防汛道路也有助於提升周邊道路交通品質，中央與地方密切合作，加速用地徵收及工程進度。

行長橋段 河道清淤已完成

王藝峰說，崙子溪溫厝角堤防布設右岸長五四○公尺、左岸六八七公尺，總計一二二七公尺，總經費約二．七億元，其中九七○○萬元用地取得經費，今年度已提報，希望地方能加速用地徵收或協議價購作業，若能提早完成，後續治理工程經費約一．七億元，水利署會加速籌措，今年汛期結束有節餘款即優先辦理。

另針對去年重災區崙子溪行長橋段，王藝峰指出，河道清淤工作已告一段落，若居民對現況仍有疑慮，會視狀況再增加清淤量。

斗南崙子溪上游溫厝角段將布設堤防，解決淹水問題。（記者黃淑莉攝）

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