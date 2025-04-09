臨床經驗 蔡兆勳歷時5年出書分享

2025/04/09 05:30

記者陳璟民／專題報導

「這沒利頭，只有推廣觀念。」財團法人大地之愛癌症基金會董事長陳擇銘，月前在《生死兩相安：學會與臨終病人說再見》新書分享會場，道出結合桃園市福島健康慈善基金會，請台大醫院金山分院長蔡兆勳憑藉臨床專業經驗，歷時約五年慢工出細活出書，盼是安寧緩和醫療觀念傳播深化的有效工具。

「大地之愛」董事長陳擇銘︰推廣觀念沒利頭

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陳擇銘談到一九九○年代初期，國內癌症患者得分赴放射科、內科、心理腫瘤科等專科治療，既不方便也不人道，國外已朝整合療護發展，時任台大醫院副院長謝長堯見此趨勢，且該院是醫界龍頭，遂催生腫瘤醫學部，惟公部門行政謹慎，謝先號召於一九九五年元月十四日成立「大地之愛」，培訓癌症專業志工協助臨床工作，約兩年後機緣成熟，台大醫院創設腫瘤醫學部，之後各大醫院跟進。

陳擇銘二○一○年接棒帶領「大地之愛」，思索醫學生除從科學角度學習醫學知識、技術，人文關懷也很重要，於是以醫學院一、二年級學生為對象，寒暑假開辦兩天一夜「認識癌症，關懷生命學習成長營」，研習腫瘤科學新知、如何跟癌症患者溝通、認識安緩醫療、醫學倫理等；桃園市福島基金會董事長林哲藝曾任市議員，從商獲利後亟思回饋社會，二○一四年起參與支持營隊，幫助培養好的醫生。

新竹馬偕紀念醫院婦產科總醫師張育齊就讀長庚大學醫學系時參加成長營，了解到安緩醫療提供病人在人文、心靈層面的支持，如今行醫施治更有同理心，覺得醫學生或新醫師及早認識腫瘤醫學、安緩醫療，是很好的事情。

「大地之愛」觀察蔡兆勳主講安緩醫療單元備受學員歡迎，便單獨拉出規劃一天的主題課程，擴大討論法令、心理等層面，招收對象擴及護理師、心理師、各大學醫學相關科系學生等；鑑於安緩醫療的受眾除了末期病人，「是時候將觀念普及於社會大眾」，蔡也共鳴，今年孵出《生死兩相安》一書，幫助民眾學習面對臨終的智慧。

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