安緩醫療 《生死兩相安》書說臨終智慧

台大醫院金山分院長蔡兆勳著作《生死兩相安：學會與臨終病人說再見》，推廣安寧緩和醫療觀念，桃園市福島健康慈善基金會3月底贊助舉辦新書分享會。（記者陳璟民攝）

2025/04/09 05:30

記者陳璟民／專題報導

癌症、重病的末期患者及其親友，往往懼怕或不知如何面對死亡課題，財團法人大地之愛癌症基金會策劃，台大醫院金山分院長蔡兆勳融合安寧緩和醫療的理論、經驗與案例，著作《生死兩相安：學會與臨終病人說再見》，強調安緩醫療並非放棄治療、病人的痛苦是可以照顧的，提供建立醫病信任關係「蔡十點」、協助癌末病人圓滿此生「五良方」，希望民眾都學習面對臨終的智慧。

台大醫院金山分院長蔡兆勳著作

三月底，桃園市福島健康慈善基金會董事長林哲藝贊助，在田川宴會館辦首場新書分享會，參加者都獲贈一本，另贈送衛福部桃園醫院、台北榮總桃園分院、桃園敏盛醫院、輔仁大學附設醫院等，回饋社會。

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解決負面思考 幫助病人善終

「我們的社會與文化，對死的話題有先入為主的障礙。」蔡兆勳鼓勵民眾勇於談論、破除禁忌，安緩醫療專業能幫助解決病患、家屬、醫護同僚、志工的負面思考。

照顧病人痛苦 攜手一起面對

安寧病房做的不是治癒或轉好的成就感，「因為那不可能」，是秉持醫學倫理與溫暖人道，幫助病人「改善品質，好過日子，得到善終」，不過度使用維生醫療，不以安樂死或斷食死結束生命，過程注重讓病人覺得「我懂你」，讓病人、家屬跟醫護團隊、志工之間感覺「我們在一起面對」。

蔡兆勳廿八年臨床經驗理出「蔡十點」，包括對病人親切打招呼、找共同點、積極傾聽、高度同理心等，還有「五良方」，特別是道謝、道愛、道歉、道別，讓病人跟親友都能安心放下。

蔡兆勳徵得癌末男子「建緯」與親屬同意當案例，請文字工作者陳亞南採訪成篇章之一，建緯生性聰明、貼心，十五歲罹患鼻咽癌，十年後又患舌癌，經手術、化療、電療與免疫療法，舌頭切掉、氣切、胃造口等，非常辛苦，仍發揮韌性與學習力，考取三張電腦相關丙級技術士證照、念到碩士班，又有廚藝。

建緯病況惡化住進安寧病房，起初不搭理、甚至刁難醫師，醫護團隊實踐「蔡十點」，邀家屬開會陳述意見、凝聚療護共識，融入照顧方案，理解他「不是需要希望，是想要無憾」，如願安詳而逝，得年廿七歲。

大地之愛癌症基金會董事長陳擇銘認為，社會越來越成熟，是探討「生死兩相安」課題的right time（對的時間），規劃六月起巡迴北、竹、高、花、東等縣市辦分享會，向大眾推廣安緩醫療觀念。

台大醫院金山分院長蔡兆勳著作《生死兩相安：學會與臨終病人說再見》，推廣安寧緩和醫療觀念。（記者陳璟民攝）

安緩醫療「五良方」助病人面對死亡

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