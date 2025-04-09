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    《宜蘭》宜蘭客家桐花祭 2賞桐遊程今報名

    2025宜蘭客家桐花祭，推出二條漫遊桐花小旅行遊程。（記者江志雄攝）

    2025宜蘭客家桐花祭，推出二條漫遊桐花小旅行遊程。（記者江志雄攝）

    2025/04/09 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕二○二五宜蘭客家桐花祭主活動，訂本月二十日在大同鄉玉蘭亭廣場舉行，另規劃林美石磐賞桐趣、跑馬古道桐花行二條賞桐遊程，賞桐遊程今天上午九點受理報名，宜蘭縣政府歡迎大家利用春暖花開時節漫遊桐花小旅行。

    宜蘭縣政府昨天召開記者會指出，宜蘭客家桐花祭主活動有伯公祭儀、宜客茶宴、客庄藝文交流、客家文化遊戲體驗、多元化市集，活動時間二十日上午十點到下午四點，當天上午九點到下午四點半，宜蘭後火車站到活動會場有專車來回接駁，免費搭乘。

    賞桐遊程方面，二條路線均採報名收費制，每人三百元。林美石磐賞桐趣：二十一、二十六日，每天二梯次，共四梯次，每梯次二十人，限額八十人，遊程內容：林美石磐步道、觀葉植物苔球體驗、客家風味美食饗宴。

    跑馬古道桐花行：二十七、二十八日，每天二梯次，共四梯次，每梯次二十人，限額八十人，遊程內容：古道賞桐導覽、咖啡渣蚊香塔體驗、客家風味美食饗宴。活動詳情請上「蘭陽客多讚」粉絲專頁查詢，網址：https://reurl.cc/b5nWp6。

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