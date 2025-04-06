卑南遺址公園 遊戲體驗史前生活

小朋友穿上樹皮衣，拿石斧，體驗史前人類裝扮。（記者黃明堂攝）

2025/04/06 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕清明連假多數民眾掃墓緬懷祖先，台灣史前文化博物館卑南遺址公園則舉辦「憑石礫生活」活動，讓民眾透過遊戲體驗很久很久以前老祖先的生活。

卑南遺址公園是兩千多年前史前人類生活之地，有台灣規模最大的史前住殯混合專用區，出土大量的石板棺，也就是史前墳墓，處處都有老祖先的足跡。

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卑南遺址公園昨天下午舉辦別開生面的緬懷先人活動，在大草原舉辦「憑石礫生活」活動，透過表演、趣味競賽、遊戲、DIY的多元形式，體驗史前人類生活，還能以物易物交換市集餐券，吸引數百位民眾參與。

現場的史前生存挑戰賽，有「構厲害裁縫店」，讓民眾比賽敲樹皮、鑽孔、穿線，體驗史前人的縫紉技術；還有「史前魚卡子釣竿限時挑戰賽」，在草坪上擺放紙魚，體驗史前人類原始的釣魚方式。「雙人獸宅急便」則是史前知識傳送挑戰，傳遞物資玩交易。

「史前伸展台」讓民眾穿上樹皮衣，耳戴玉玦，手拿弓箭，當個史前人類，不少爸爸、媽媽帶著小孩們來穿史前衣服，拍下難得的照片。

以物易物公益市集，由民眾提供包括罐頭、麵條、牙膏、毛巾、尿布、擦手紙、漂白水、發票等兩項指定物資，以物易物獲得市集攤位兌換券，所得物資捐助華山基金會、阿尼色弗兒童之家、救星教養院等社福機構。

卑南遺址公園遺址發展組組長高筱慧說，遺址有最古老的靈魂，土地蘊藏了許多先人記憶，舉辦市集讓民眾在清明時節除了掃墓，也有不同方式緬懷祖先。

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