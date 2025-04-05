開發者黃崇校 妻女都是藝人

工程師黃崇校（右）與美國人歐陽姍（左二）結婚，生下一兒一女，一家人因工作與生活分隔多地，相聚不易、更加彼此珍惜。（黃崇校提供）

2025/04/05 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕開發AI私人助理「Mei」的工程師黃崇校，早年熱愛唱歌，曾參加歌唱比賽節目「五燈獎」，在節目中認識來自美國的歐陽姍，兩人結成異國婚姻，育有一女一兒，之後黃崇校赴美工作，歐陽姍卻留台發展，如今兩人的女兒Christina也走上網紅之路，開設Youtube頻道分享生活點滴，擁卅七萬訂閱數，拍攝的影片有近七千萬觀看。

五十五歲黃崇校與團隊整合各種AI工具，開發AI私人助理Mei，幫助使用者向AI發問，而不用曝光或被讀取個資與隱私；黃不僅僅理工專長，早年一度參加台視歌唱節目「五燈獎」，與金髮碧眼的歐陽姍結識並合作表演，黃崇校彈吉他、歐陽姍一口流利中文演唱歌曲，台美特殊組合最後一舉奪冠，兩人也結下異國婚姻，生下一女一兒。

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交通大學資訊科學系畢業的黃崇校表示，職場上投入軟體開發後遠赴美國工作，多數待在波士頓，至今卅年，反而是身為美國人的太太歐陽姍，卻留在台灣發展，上節目、教英文等，「我一個人在美國賺錢，把錢寄回台灣」，夫妻過上分隔兩地的生活。

兩人的混血女兒Christina在台灣長大，會說一口流利的中、英文，並發展成為網紅，分享日常生活、旅遊，及家人互動，黃崇校得意介紹女兒的YT頻道「Christina靠右邊走」，她曾拍片描述父親孤獨一人在美國賺錢、介紹父親開發的AI工具等，讓黃對女兒的發展甚感驕傲。

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