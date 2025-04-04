為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    東海岸風力發電 台東縣府︰未經共識不支持

    2025/04/04 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕風力發電是否「偷偷蓋在台東海線？」引發關注，藍綠立委也陸續表態，台東縣政府昨天發出聲明，因應地理與文化條件，不支持未經共識之陸域風力開發案。

    台東縣政府財經處說明，台東縣現階段再生能源發展政策係以地熱及小水力為主，輔以屋頂型太陽光電，至今尚未接獲任何風力發電設置申請案；台東處太平洋迎風面、天災風險高，並不支持未經地方共識的陸域風力開發案。

    縣府表示，風電公司現階段是依據「開發行為環境影響評估作業準則」，先在環境部環評開發案論壇網站公告計畫內容，還需再辦公開說明會蒐集意見並編入環境影響說明書，始得提送中央審查。縣府持續支持符合在地特性之再生能源發展方向，應以不破壞自然環境、不影響居民權益為前提，審慎推動。

    「東成陸域風力發電計畫」由民間「東成電力股份有限公司」自行規劃，擬於成功鎮、長濱鄉設置二十五部風力發電機組，南迴部分三十三座。廠商強調，因涉及原保地或傳統領域將依原基法取得部落諮商同意，會先全力尋求地方共識，再由環境部審查。

    國民黨籍立委黃建賓昨天表態，堅決反對未經共識的開發案，會嚴格監督環境部。民進黨籍立委陳瑩則表示，支持綠能，但以居民意見為依歸。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播