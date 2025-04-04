東海岸風力發電 台東縣府︰未經共識不支持

2025/04/04 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕風力發電是否「偷偷蓋在台東海線？」引發關注，藍綠立委也陸續表態，台東縣政府昨天發出聲明，因應地理與文化條件，不支持未經共識之陸域風力開發案。

台東縣政府財經處說明，台東縣現階段再生能源發展政策係以地熱及小水力為主，輔以屋頂型太陽光電，至今尚未接獲任何風力發電設置申請案；台東處太平洋迎風面、天災風險高，並不支持未經地方共識的陸域風力開發案。

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縣府表示，風電公司現階段是依據「開發行為環境影響評估作業準則」，先在環境部環評開發案論壇網站公告計畫內容，還需再辦公開說明會蒐集意見並編入環境影響說明書，始得提送中央審查。縣府持續支持符合在地特性之再生能源發展方向，應以不破壞自然環境、不影響居民權益為前提，審慎推動。

「東成陸域風力發電計畫」由民間「東成電力股份有限公司」自行規劃，擬於成功鎮、長濱鄉設置二十五部風力發電機組，南迴部分三十三座。廠商強調，因涉及原保地或傳統領域將依原基法取得部落諮商同意，會先全力尋求地方共識，再由環境部審查。

國民黨籍立委黃建賓昨天表態，堅決反對未經共識的開發案，會嚴格監督環境部。民進黨籍立委陳瑩則表示，支持綠能，但以居民意見為依歸。

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