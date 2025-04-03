卓蘭白布帆大橋 安全堪慮改建

苗栗縣卓蘭鎮白布帆大橋，經苗栗縣政府交通工務處檢測發現，橋梁其中三座橋墩沉箱基礎裸露，安全堪慮。（苗縣交通工務處提供）

2025/04/03 05:30

3座橋墩沉箱基礎裸露嚴重 明年7月底完工

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮白布帆大橋，位處縣內「南橫公路」一四○縣道終點，為連接台中、苗栗的交通運輸重要橋梁，經苗栗縣政府交通工務處檢測發現，橋梁其中三座橋墩沉箱基礎裸露（見上圖，苗縣交通工務處提供），安全堪慮，經中央補助與地方自籌款，總經費約八千餘萬元改建，安排今年清明連假後進場，須四百五十個工作天完工，預計明年七月底完工。

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連接台中和平 農產運輸要道

一四○縣道橫貫於苗栗縣南區，串聯起苑裡、三義與卓蘭三鄉鎮，有苗栗縣南橫公路稱號。而白布帆大橋位於一四○縣道線終點處，總長約兩百五十五公尺，寬約八．五公尺，配置雙向雙車道，跨越大安溪，為苗栗縣卓蘭鎮及台中市和平區各部落的主要聯外道路，同時也是當地農產品運輸的重要道路。

縣府交通工務處表示，經檢測大橋現況，發現其中三座橋梁橋墩沉箱基礎裸露嚴重，其中一座深度達六公尺、兩座達七公尺，分析主要白布帆大橋上游與烏石坑溪交會處河寬約五百公尺，到白布帆大橋河寬束縮為約兩百公尺，河道受到地形束縮導致水流集中、沖蝕能量增加，對橋墩附近的河床造成局部及束縮沖刷而導致。

經費逾8千萬 採先建後拆

經縣府爭取中央補助及地方自籌款，以總經費約八千餘萬元改建，交通工務處規劃就目前橋墩既有橋台進行換墩，採先建後拆，等待新橋墩建好後，再將損壞嚴重的舊橋梁拆除。因採先建後拆，民眾仍可照常通行，不會封路，直到橋台等與路面相關工程進行時會進行交通管制，屆時會公告周知。

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