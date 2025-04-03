雲林螢火蟲季 推20條賞螢遊程

雲林螢火蟲季4月19日登場，當地預估下週開始有螢火蟲現蹤。（華山休閒農業區發展協會提供）

2025/04/03 05:30

19日登場 整合古坑八村資源 提供生態導覽

〔記者李文德／雲林報導〕雲林螢火蟲季將在四月十九日至六月八日登場，今年以「六大共生系統」整合古坑八村資源，推出廿條賞螢遊程，除生態導覽，還有手作DIY等體驗。古坑鄉長林慧如說，歡迎民眾到古坑來看看看「神秘的光」。

請繼續往下閱讀...

最佳觀賞時間約晚間7至8點

古坑鄉是國內知名的賞螢地點之一，縣府前年透過公部門與當地業者合作，在華山山豬湖、土石流教育園區等四處營造螢火蟲棲地，更在青山坪建置生態導覽牌，今年將再針對華山大湖底段、華山天秀山莊、新莊桂咖農場營造棲地。

華山村長李國和表示，因今年初氣溫低，大約晚一週迎接螢火蟲季，由於近來雨水多，可望讓更多螢火蟲羽化，預計下週迎接賞螢季；華山休閒農業區發展協會理事長張孝慈表示，最佳觀賞時間約晚間七至八點，有不少遊客已詢問遊程。

雲林縣長張麗善、古坑鄉長林慧如等人昨天一同宣布四月十九日起雲林螢火蟲季正式登場，今年強調旅宿、農業、產業、生態、復育、教育等六大共生系統的生態旅遊。

遵守「四不一要」 維護棲息地

張麗善說，沿著綠螢山林一四九縣道，整合荷苞、桂林、華南、華山、樟湖、草嶺、朝陽及新庄共八村資源推出廿條賞螢遊程，提供生態導覽、手作DIY等活動，讓民眾賞螢；林慧如說，螢火蟲存在代表著生態自然環境的美好。

縣府農業處長魏勝德表示，今年首推「友善螢火蟲生態行動標章」，由在地、社區及商家討論保育遠景與行動準則，現十三處獲標章，彰顯生態保護的決心；此外呼籲民眾遵守不干擾、不捕捉、不喧嘩、不閃光、要保護的「四不一要」，共同維護螢火蟲棲息地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法