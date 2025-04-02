音樂季、宋江陣 清明連假玩高雄

內門宋江陣也將舉辦藝陣嘉年華與宋江大宴。（觀光署提供）

2025/04/02 05:30

旗津春島沙灘音樂季每天千人免費入場 衛武營推出兒童藝術節

〔記者葛祐豪、洪定宏／高雄報導〕清明兒童連假即將到來，高雄精彩活動多，旗津春島沙灘音樂季每天提供一千人免費入場；內門宋江陣也將舉辦藝陣嘉年華與宋江大宴，衛武營則有「高雄兒童藝術節—樂高雄」。

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音樂季邀國際DJ 推出雙舞台

觀光局攜手「旗津沙灘吧」於四月三日至五日舉辦「旗津春島沙灘音樂季」，邀請美、加、日、阿根廷等國知名DJ，首度推出雙舞台設計，從下午四點狂歡到晚上十點，匯聚拉丁、雷鬼、國際西洋嘻哈舞曲，讓人沉浸在旗津海風與音樂交織的熱情氛圍中。每天更提供一千人免費入場，報名可至IG搜尋「cijinsunset」。

觀光局長高閔琳表示，去年高雄吸引六九二三萬人次遊客造訪，旗津是旅遊熱點之一，市府提出「灣區大港．旗津領航」旗艦計畫，爭取交通部觀光署四．九億元經費支持，投入改善旗津軟硬體設施。

內門宋江陣 看藝陣嘉年華

「高雄內門宋江陣」將於四月三、四日舉辦藝陣嘉年華與宋江大宴，五日宋江陣頭大賽決賽於內門順賢宮熱血登場，五、六日晚上還有聖母湖煙火秀。

教育局則攜手樂高四月三日至六日在衛武營推出「高雄兒童藝術節—樂高雄」，獨家打造九公尺高「衝浪小樂」；舞台區並邀請兒童劇團及學校表演團隊演出。

樂高雄打造9公尺高「衝浪小樂」

此外，為加速高雄港舊港區的轉型，台灣港務公司與高雄市政府合組高雄港區土地開發公司，主要經營棧貳庫及大港倉兩處複合商場，去年遊客共湧進約三九九萬人次，營業額成長三成六。開發公司看好港區觀光，喊出「旗鼓鹽（旗津、鼓山、鹽埕）共存共榮」口號，要壯大港區商圈。

衛武營「高雄兒童藝術節—樂高雄」，9公尺高的「衝浪小樂」引人矚目。 （市府提供）

旗津春島沙灘音樂季將於四月三日登場。 （資料照，觀光局提供）

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