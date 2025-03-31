治感冒等37項指示藥 擬退出健保／健保署開會決議 小兒、急救、公衛用藥等3類保留給付

健保署開會決議，緩解感冒、止痛等37項藥品擬退出健保，正待相關醫藥公學會回函確認意見。示意圖，與新聞無關。 （記者林惠琴攝）

2025/03/31 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕指示藥退出健保討論多時，健保署開會已決議小兒、急救、公衛用藥保留健保給付，但盤點一年無申報量、醫療院所或醫師開立數量少的緩解感冒、止痛等卅七項藥品擬退出健保，正待相關醫藥公學會回函確認意見，回覆期限至今日為止，後續取得共識品項經會議討論通過將退出健保。

發函相關公學會確認意見

指示藥指不必醫師處方，民眾可直接在藥局購買的藥品，依「全民健康保險法」第五十一條規定，不列入健保給付，但早期考量病人用藥習慣納入支付，近年則分階段退場。

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健保署統計，健保給付指示藥從二○二○年八八一項逐年下降至去年跌破八百項，只剩下七七一項，但金額由十九．二八億元上升至廿三．五二億元，為近五年最高。健保署醫審及藥材組副組長張惠萍表示，從常用藥品研判，可能與高齡化人口趨勢、用藥需求增加有關。

胃腸道及代謝用藥占最大宗

去年健保給付前十大指示藥以「中美便通樂膜衣錠」二．四七億元、「艾胃逆服咀嚼錠」一．七二億元最高，均屬於胃腸道及代謝用藥，其次則是「愛克痰顆粒六十六．七公絲／公克」一．三四億元，其餘尚有點眼液、鼻用噴液劑、皮膚軟膏、咳嗽糖漿等。

張惠萍指出，為了健保藥費合理運用，持續檢討指示藥給付範圍，去年十月十七日函請各醫學會以臨床效益、醫學實證或醫療必要性觀點提供指示藥取消給付建議，經彙整後，今年一月十三日進一步召開健保指示藥品收載意見交流會議，邀集相關單位討論。

張惠萍說明，此次會議決議小兒、急救及蟯蟲藥等公衛用藥，原則上保留健保給付，而一年無申報量、醫療院所或醫師開立數量少的類別藥品則取消健保給付，現已盤點卅七項藥品，包含呼吸系統用藥如緩解感冒，消化代謝系統用藥如緩解便秘，或是神經系統用藥如止痛等，均有其他健保給付替代藥。

確定退保藥品 緩衝期6個月

張惠萍強調，已發函相關醫藥公學會確認是否取消健保給付，回函日期到今日截止，待收到意見後會彙整，再就有共識品項提至健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議討論，若通過退出健保，會給予至少六個月緩衝期。

另外，針對納保指示藥，也在討論是否與廠商簽訂保證供貨穩定協議，但尚處研議階段。

2020-2024年健保給付指示藥情形

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