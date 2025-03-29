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    《新竹》湖口打造夢幻「童」樂園 兩天免費玩

    新竹縣政府歡慶兒童節，發放縣內學童超商禮券，今起到四月十三日安排一系列精采活動。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府歡慶兒童節，發放縣內學童超商禮券，今起到四月十三日安排一系列精采活動。（記者廖雪茹攝）

    2025/03/29 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕下週將迎來兒童節連假，新竹縣湖口鄉公所首次舉辦兒童節活動，四月三日至四日一連兩天，將在王爺壟停三、停四停車場打造兒童夢幻樂園，有旋轉木馬、摩天輪、咖啡杯、海盜船等經典遊樂設施；四月四日晚間八點還將施放一百二十秒璀璨煙火秀壓軸。

    鄉長吳淑君表示，「鬧熱湖口童遊趣」活動每日上午九點開始，規劃了四座大型氣墊樂園，以及九座遊樂機械設施。公所並與台灣超人氣插畫角色「奧樂雞OLOGY」聯名合作，參加闖關遊戲即可獲得限量聯名小圓鏡一個。舞台表演集結了八組表演團隊，有海波兒童劇團帶來超人氣「天竺鼠車車」見面會，還有YOYO家族與MOMO家族帶動唱跳。活動全部免費參加。

    兩天活動期間，達生五路及中正七街局部路段將實施交通管制，請民眾配合。

    慶兒童節 竹北、竹東活動多

    新竹縣政府兒童節系列活動，今、明兩天下午在遠東百貨竹北店七樓古厝區有「竹音童樂」音樂會、四月三日晚間七點在竹東客家戲曲公園邀請舞鈴劇場演出《海洋慶典》、四月十三日則有新瓦屋童樂繪及閱讀好禮送活動。

    另外，竹北市公所四月四日至五日兩天將於水圳公園，舉辦「街頭藝術」兒童藝術節，現場規劃塗鴉創作、潑畫藝術、城市建設王、攀樹體驗等七大主題體驗區，邀請孫振帶來震撼人心的街舞演出，溜溜球金氏世界紀錄保持人楊元慶帶來極致表演。

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