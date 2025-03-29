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    首頁　>　生活

    北水處徵才 月薪上看5.5萬

    2025/03/29 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北自來水事業處啟動二○二五年度徵才，預計今年四至五月間辦理新職員（工）甄試，正取共卅八名、備取共六十三名，部分類別月薪上看五．五萬元，除本薪外還有最高二．四個月績效獎金，也提供定期員工健檢、休假旅遊補助、職場保母等。

    北水處表示，甄試類科包括土木工程、化學工程、企業管理及資訊處理等職員共廿二名，以及技術士（含身心障礙類別）共十六名，總名額正取共卅八名、備取共六十三名；按照二○二五年支薪標準，新進四級工程師月薪約五萬五五九五元；新進助理工程（管理）師及一級工程（業務）員月薪約四萬五九五五元（試用期六個月，期滿成績合格正式進用）；新進技術士月薪約三萬二○八○元（試用期三個月，期滿成績合格正式僱用），表現優秀者有望五年後月薪分別達七萬三五一○元、六萬二四八五元及四萬三○二○元；上述薪資為現行數額，預計今年調薪三％。

    北水處補充，待遇除月薪外，另有績效獎金最高二．四個月、考核獎金一個月，以表現優秀的四級工程師為例，首年年薪約八十八萬元，五年後年薪上看一一五萬元；此外，北水處也提供定期員工健檢、休假旅遊補助、員工多元休閒活動、職場保母等健全福利措施。

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