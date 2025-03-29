裝Zoom、小米軟體 北市府電腦成資安漏洞

2025/03/29 05:30

議員指27個機關違規裝設 資訊局︰將持續強化落實規定

〔記者甘孟霖／台北報導〕為避免公務與機關敏感資料被竊，行政院於二○二○年發函各公務機關，如有遠端視訊會議需求，不得使用具資通安全疑慮的產品如Zoom，後更重申各公務機關公務用資通訊產品不得使用中國廠牌。不過，台北市議員陳宥丞指出，北市府廿七個機關個人電腦含有視訊軟體Zoom或非公務用資通訊軟體，甚至包含小米、騰訊等中國軟體，恐造成資安危害漏洞。

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政院︰公務資通訊產品 不得用中國廠牌

對此，資訊局長趙式隆表示，資安即國安，特別是近期針對政府部門的境外攻擊頻傳，資安意識是基本功，確實需要持續重視，原則上包含中國軟體在內，非公務用軟體均不得安裝於公務用資通訊設備；各局處公務用資通訊設備，均已透過有關防護系統來進行掃描，可針對軟體資產進行偵測檢視，資訊局也將透過類一條鞭機制，從嚴認定，並採取積極作為，持續強化落實上述原則。

資訊局將透過機制 從嚴認定

陳宥丞表示，為避免公務與機關敏感資料被竊，行政院先於二○二○年發函各公務機關，若有遠端視訊會議需求，不得使用具資通安全疑慮的產品如Zoom，後更重申各公務機關公務用資通訊產品不得使用中國廠牌，且不得安裝非公務用軟體。

陳宥丞︰勸阻方式恐不受各機關重視

不過陳宥丞發現，根據「一一二年度台北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」指出，有廿七個台北市政府暨所屬資通安全責任等級B級機關提供給數位發展部資通安全署的資訊資產盤點資料，竟發現部份機關個人電腦含有視訊軟體Zoom，或非公務用資通訊軟體，當中更包含中國軟體如小米、騰訊、阿里巴巴、華為等，恐造成資安危害漏洞。

陳宥丞表示，雖市府已經發函督促各機關，但這類勸阻方式恐仍不受各機關重視，一旦不需提供相關資產盤點資料，各機關恐便宜行事而再次裝上小米、騰訊、阿里巴巴、華為等軟體。

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