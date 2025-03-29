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    嘉縣螢火蟲季登場 清明連假大爆發

    阿里山鄉山美部落秘境，螢光閃爍宛若螢火蟲地毯。（莊信然攝影提供）

    阿里山鄉山美部落秘境，螢光閃爍宛若螢火蟲地毯。（莊信然攝影提供）

    2025/03/29 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣最令人期待的一年一度螢火蟲季來囉！今年因寒流一波接一波，螢火蟲出沒時間稍為延後，目前竹崎鄉光華、阿里山鄉山美、茶山部落及梅山鄉瑞里等賞螢點已有五成螢況，預計清明連假期間進入賞螢「爆發期」，屆時嘉義山區處處可見滿地飛舞的螢火蟲地毯奇景。

    光華、茶山、瑞里 5成螢況

    縣長翁章梁表示，俗稱「火金姑」的螢火蟲全球有兩千多種，台灣有六十多種，在大阿里山區就有四十二種，品種不僅是全國之冠，更得天獨厚一年四季都可以賞螢；以三月中旬到五月底的黑翅螢數量最多，賞螢點多到難以計數，也就是最受大家期待的嘉義螢火蟲季。

    竹崎鄉光華村頂笨仔等聚落這幾年以螢火蟲觀光產業打響名號，每到賞螢季，遊客絡繹於途。

    嘉縣露營協會理事長劉孟禾表示，頂笨仔福華步道與牛山產業道路的賞螢區全長約兩公里，主要分為A、B兩區，有明顯指標引導遊客，今年賞螢時間雖略為延遲，但春天雨水充裕，預期螢火蟲數量會大爆發，螢況值得期待。

    山美村「生態攝影達人」莊信然說，山美部落螢火蟲秘境已有可觀的螢火蟲，各產業道路也都有螢火蟲出沒。

    嘉縣一六六觀光產業發展協會理事長邱詩富說，瑞里這幾年復育螢火蟲成效良好，螢況愈來愈好，預計再幾天就會進入最佳賞螢期。

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